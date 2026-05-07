Großer Danke an Helden: Das Land feiert seine Florianis im Stift Heiligenkreuz

Emotionaler Florianiempfang mit Auszeichnungen, Politprominenz und einem Rekord, um den uns ganz Europa beneidet!

Ein würdiger Rahmen für wahre Helden: Der diesjährige Florianiempfang des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes fand im prachtvollen Stift Heiligenkreuz statt und wurde zum großen Dankeschön an Tausende freiwillige Feuerwehrmitglieder aus allen Ecken des Landes. Feuerwehrleute aus sämtlichen Bezirken, Vertreter der Blaulichtorganisationen und hochrangige Politiker kamen zusammen, um gemeinsam den Schutzpatron der Feuerwehr, den Heiligen Florian, zu ehren – musikalisch begleitet von der Gruppe Rondo Vienna mit Barbara Helfgott.

Alle acht Minuten ein Einsatz – 365 Tage im Jahr

© Matthias Fischer/NÖ LFKDO

LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf (ÖVP) brachte es auf den Punkt: Niederösterreichs Feuerwehrkameradinnen und -kameraden stehen im Schnitt alle acht Minuten im Einsatz – freiwillig, aus Liebe zur Heimat und zu den Menschen in den Gemeinden. Pernkopf sprach von einem regelrechten "Erntedankfest für unsere Freiwilligen Feuerwehren" und versprach volle politische Unterstützung: "Wir arbeiten mit voller Kraft daran, der Feuerwehr das Leben leichter zu machen, damit sie uns das Leben sicherer machen können." Landesfeuerwehrkommandant LBD Dietmar Fahrafellner unterstrich stolz, dass hinter diesem leistungsstarken System ausschließlich freiwillige Mitglieder stehen – ein Modell, um das Niederösterreich von ganz Europa beneidet wird und das seinesgleichen sucht.

Die Auszeichnungen des Abends

© Matthias Fischer/NÖ LFKDO

Besonderer Höhepunkt war die Verleihung hoher Ehrungen an Persönlichkeiten, die sich um das Feuerwehrwesen verdient gemacht haben. Die Florianiplakette in Bronze ging an Eduard Trimmel. Das Große Verdienstkreuz des NÖ Landesfeuerwehrverbandes erhielt kein Geringerer als Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, das Goldene Verdienstkreuz wurde General Rudolf Striedinger, dem Chef des Generalstabes, verliehen.

© Matthias Fischer/NÖ LFKDO

Den emotionalen Höhepunkt des Abends bildete jedoch die Verleihung des Goldenen Verdienstkreuzes am Band an Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer – eine Anerkennung für sein jahrzehntelanges Wirken als Seelsorger, Wegbegleiter und unermüdlicher Unterstützer der gesamten niederösterreichischen Feuerwehrfamilie. Der Abend endete in herzlicher Kameradschaft – mit einem gemeinsamen Dank nicht nur an die Feuerwehrmitglieder selbst, sondern auch an ihre Familien, die diesen Einsatz täglich mittragen.