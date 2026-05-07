DC Tower in Wien evakuiert! Das steckt dahinter...

Donnerstagvormittag sorgte eine groß angelegte Evakuierung im Wiener DC Tower für Aufsehen: Zahlreiche Menschen verließen zeitgleich das Hochhaus. Der Grund dafür war zum Glück aber kein Notfall.

Im DC Tower in der Donaustadt setzte sich am Donnerstag gegen 10:40 Uhr eine Menschenmenge in Bewegung. Mitarbeiter, Mieter und Besucher verließen geordnet das Gebäude, Außenstehende und Passanten blickten dabei überrascht auf das Geschehen. Was für viele zunächst wie ein Ernstfall aussah, war tatsächlich eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsübung. Denn: Einmal pro Jahr muss im Hochhaus der Ablauf einer vollständigen Entfluchtung trainiert werden.

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Die Übung wurde gebündelt für alle an einem einzigen Tag durchgeführt. Zwar war den Personen im Haus bekannt, in welchem Monat die Evakuierung stattfinden würde, der genaue Termin wurde jedoch bewusst geheim gehalten. So sollte möglichst realistisch geprobt werden, wie Menschen eben im Ernstfall zu reagieren haben. Die Evakuierung dauerte von 10:40 bis 11:20 Uhr und verlief ohne besondere Zwischenfälle.

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Begleitet wurde die Aktion von Polizei, Feuerwehr und Rettung. Zusätzlich verfolgten Evakuierungsbeobachter den Ablauf genau, um mögliche Schwachstellen sogleich zu erkennen. Zeitlich wie organisatorisch lief die Übung laut Tower-Management reibungslos ab. "Sicherheit steht bei uns über der Bibel", wurde der oe24-Redaktion ohne Umschweife versichert.