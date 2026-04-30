Wiener Schnitzel richtig braten: Mit dieser Methode wird es unschlagbar saftig

Das Wiener Schnitzel ist der Klassiker schlechthin, doch selbst Profis lernen nie aus. Johann Lafer sorgt jetzt mit einem Trick für Aufsehen: Ein simpler Handgriff in der Pfanne soll das Fleisch saftiger machen als je zuvor. Wir verraten euch sein kulinarisches Geheimnis.

Johann Lafer (68) begeisterte die Zuschauer in der Ausgabe von „Der Quiz-Champion“, die kürzlich im ZDF lief. Während der Sendung kam der Experte für Ernährung ins Schwärmen, als es um die Kombination aus krossem Fleisch und „schlotzigem“ Kartoffelsalat ging. Dabei offenbarte Lafer ein Geheimnis, das er selbst erst vor Kurzem entdeckt hat. Normalerweise gibt man beim Braten in Butterschmalz nur so viel Fett in die Pfanne, dass die Oberfläche des Fleisches frei bleibt. Laut dem Profi-Koch ist genau das jedoch ein großer Fehler, da die Hitze von unten die Feuchtigkeit aus dem Wiener Schnitzel drückt.

Die neue Weltsensation

Johann Lafer © Getty Images

Sein neuer Ansatz klingt simpel, aber effektiv: "Du kippst zwei Zentimeter Fett rein und du hältst das Schnitzel mitten im Fett fest." Das Fleisch muss also komplett untergetaucht werden, anstatt an der Oberfläche zu schwimmen. Johann Lafer bezeichnet dieses Wiener Schnitzel sogar als echte Weltsensation für die heimische Küche.

Ein unschlagbar saftiges Ergebnis

Klassiker bleiben auf der Karte © The Guesthouse Vienna

Durch das Herunterdrücken staut sich der Fleischsaft direkt in der Mitte. Das Ergebnis ist laut dem Experten ein Wiener Schnitzel, das unschlagbar saftig bleibt. "Ich schwöre dir, du machst nie mehr ein anderes Schnitzel", versicherte er Moderator Johannes B. Kerner. Damit könnte die Zubereitung des Klassikers in vielen Haushalten nun revolutioniert werden.

Der Starkoch Johann Lafer ist sich sicher, dass dieser kleine Unterschied in der Technik den entscheidenden Vorsprung beim Geschmack liefert.