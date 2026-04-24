Nie wieder schrubben: So reinigen Sie Ihren Grillrost blitzschnell

Die Grillsaison hat begonnen! Doch nach dem Spaß kommt oft die harte Arbeit, denn der verkrustete Grillrost reinigt sich nicht von allein. Oder etwa doch? Wir zeigen Ihnen geniale Hausmittel mit denen die Reinigung zum Kinderspiel wird.

Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten: Je wärmer und sonniger es wird, desto häufiger wird der Grill angeworfen. Damit Steaks, Spieße und knackiges Gemüse stets gut schmecken, ist ein sauberer Grillrost das A und O. Bevor Sie nun aber zur harten Drahtbürste greifen und verzweifeln, haben wir die ultimative Lösung für Sie. Mit diesen bewährten Hausmitteln befreien Sie Ihren Grill im Nu von hartnäckigen Fleischresten, angebranntem Fett und Schmutz, ganz ohne Schweißausbrüche.

Hausmittel, die die Arbeit fast von allein erledigen

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Der Zwiebel-Trick

Halbieren Sie eine Zwiebel, spießen Sie sie auf eine Grillgabel und reiben Sie damit über den noch heißen Rost. Selbst hartnäckige Rückstände schmelzen unter dem kräftigen Reiben dahin. Gleichzeitig wirkt der austretende Zwiebelsaft auf natürliche Weise desinfizierend.

Das Apfelessig-Zucker-Wundermittel

Gegen wirklich fiese Schmutzspuren helfen diese Hausmittel. Erwärmen Sie den Grillrost leicht. Mischen Sie dann 200 ml Apfelessig mit zwei Esslöffeln Zucker und füllen Sie das Ganze in eine Sprühflasche. Sprühen Sie die verkrusteten Stellen großzügig ein. Sobald der Rost abgekühlt ist, wischen Sie einfach mit einem feuchten Tuch darüber und voilà, der Grill ist blitzblank.

Die Backpulver-Methode

Backpulver ist der unangefochtene Champion im Haushalt, auch beim Grillputz! Legen Sie den abgekühlten Rost in einen großen Behälter (oder ein tiefes Backblech), streuen Sie großzügig Backpulver darüber und gießen Sie Wasser auf, bis der Rost komplett bedeckt ist. Die chemische Reaktion zwischen Wasser und Backpulver löst das Fett über Nacht auf. Am nächsten Morgen wischen Sie die Reste einfach mit einem Tuch ab.

So klebt erst gar nichts an

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Damit Fleisch und Gemüse beim Grillen nicht am Rost festkleben, reiben Sie ihn direkt vor dem Auflegen des Grillguts mit einer halbierten, rohen Kartoffel ein. Die austretende Kartoffelstärke bildet beim Erhitzen eine natürliche und unsichtbare Antihaftschicht. Das Wenden wird dadurch zum Kinderspiel und die anschließende Reinigung noch entspannter.