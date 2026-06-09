Mit diesem überraschenden Hausmittel wachsen Ihre Gurken viel schneller

Ihre Gurken wollen einfach nicht wachsen? Die Pflanzen sind gesetzt, die Vorfreude auf die erste Ernte ist groß, doch plötzlich geht kaum noch etwas voran. Bevor Sie jetzt aber zu teurer und künstlicher Chemie aus dem Gartencenter greifen, sollten Sie einen Blick in Ihren Kühlschrank werfen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Haben Sie in diesem Jahr voller Vorfreude Gurken im Garten, Hochbeet oder auf dem Balkon gepflanzt? Die jungen Pflanzen sind gut angewachsen und die Hoffnung auf eine reiche Ernte wächst von Tag zu Tag. Doch häufig gerät das Wachstum nach den ersten Wochen ins Stocken: Die Pflanzen entwickeln sich nur noch langsam und die ersten Früchte lassen auf sich warten.

Dabei gibt es einen überraschend einfachen Trick, der die Pflanzen unterstützen kann: Ausgerechnet ein alltägliches Getränk, das in fast jedem Haushalt zu finden ist, soll Gurken einen echten Wachstumsschub verleihen: Milch!

Der perfekte Wachstums-Booster: Milch

© Getty Images

Gurken gehören zu den sogenannten „Starkzehrern“. Das bedeutet, sie haben einen großen Appetit auf Nährstoffe, um kräftig zu wachsen und eine reiche Ernte zu liefern. Milch ist vollgepackt mit Nährstoffen, die nicht nur uns Menschen guttun, sondern auch den Gurken:

Kalzium: Stärkt die Zellwände der Pflanze und sorgt für ein widerstandsfähiges, kräftiges Wurzelsystem.

Stärkt die Zellwände der Pflanze und sorgt für ein widerstandsfähiges, kräftiges Wurzelsystem. Kalium: Hilft der Pflanze, ihren Wasserhaushalt perfekt zu regulieren.

Hilft der Pflanze, ihren Wasserhaushalt perfekt zu regulieren. Magnesium: Der absolute Schlüssel für Fotosynthese und kräftig grüne Blätter.

Ganz nebenbei fördert die Milch auch das Wachstum nützlicher Mikroorganismen im Boden, die die Erde fruchtbarer machen und organisches Material besser abbauen, sodass die Gurke die Nährstoffe noch leichter aufnehmen kann.

Die Geheimwaffe gegen lästige Pilzkrankheiten

Milch ist nicht nur ein natürlicher Dünger, sondern auch ein echtes Schutzschild für Ihre Pflanzen. Die in der Milch enthaltenen Proteine und Enzyme sind ein bewährtes Hausmittel gegen fiese Pilzkrankheiten, allen voran den gefürchteten Mehltau, der sich an warmen, feuchten Tagen rasend schnell ausbreitet und die Gurkenernte oft zunichtemacht.

© Getty Images

So mixen Sie den Milch-Dünger

Damit Ihre Gurken optimal von diesem Garten-Hack profitieren, kommt es auf die richtige Dosierung an. Ganz wichtig: Verwenden Sie die Milch niemals pur. Das kann im Boden zu Fäulnis führen, unangenehm riechen und der Pflanze mehr schaden als nützen. Experten raten zudem, am besten fettarme Milch oder Magermilch zu verwenden.

Mischen Sie 1 Teil Milch mit 4 Teilen Wasser. Gießen Sie das Gemisch alle zwei Wochen direkt unten an den Wurzelbereich Ihrer Pflanze. Wenn Sie Ihre Gurkenpflanze vor Mehltau schützen wollen, greifen Sie zu einer noch leichteren Lösung: Mischen Sie 1 Teil Milch mit 9 Teilen Wasser (z. B. 100 ml Milch auf 900 ml Wasser) Füllen Sie den Mix in eine Sprühflasche und benetzen Sie die Blätter damit sanft alle zwei Wochen.

Einer üppigen, knackigen Ernte steht so absolut nichts mehr im Weg.