Salzwasser für Tomaten? Was verrückt klingt, hat tatsächlich einen Effekt

Salzwasser gehört eigentlich nicht ins Gießkännchen. Doch ausgerechnet Tomaten können von dem ungewöhnlichen Garten-Hack profitieren. Warum das so ist und bei welchen Pflanzen Sie den Trick besser niemals anwenden sollten.

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Wer Tomaten im eigenen Garten oder auf dem Balkon anbaut, hat diesen ungewöhnlichen Gartentipp vielleicht schon einmal gehört: Ein wenig Salzwasser soll die Früchte aromatischer machen. Tatsächlich steckt hinter dem Trick ein wissenschaftlicher Hintergrund, allerdings funktioniert er nur unter bestimmten Voraussetzungen und ist keineswegs für alle Pflanzen geeignet.

Warum Tomaten von etwas Salz profitieren können

Tomaten gelten als vergleichsweise salztolerant. Bekommen sie nur sehr geringe Mengen Salz, geraten sie in einen leichten Stresszustand. Die Pflanze bildet dann weniger Wasser in den Früchten ein und produziert gleichzeitig mehr Zucker sowie Aromastoffe. Das Ergebnis können intensiver schmeckende Tomaten mit kräftigerem Aroma sein. Vor allem im professionellen Tomatenanbau wird dieser Effekt teilweise gezielt genutzt. Dort wird der Salzgehalt jedoch genau kontrolliert und regelmäßig gemessen, ein entscheidender Unterschied zum Hobbygarten.

Vorsicht: Weniger ist mehr

© Getty Images/iStockphoto

Wer den Trick zu Hause ausprobieren möchte, sollte äußerst sparsam vorgehen. Bereits zu viel Salz kann den Boden dauerhaft schädigen. Außerdem erschwert es den Wurzeln, Wasser und wichtige Nährstoffe aufzunehmen. Die Folge können gelbe Blätter, Wachstumsstörungen oder sogar abgestorbene Pflanzen sein. Deshalb raten viele Gartenexpert:innen davon ab, Speisesalz einfach dem Gießwasser beizumischen. Sicherer ist es, auf geeignete Tomatendünger und eine ausgewogene Bewässerung zu setzen.

Warum andere Pflanzen kein Salzwasser vertragen

Während Tomaten eine gewisse Salztoleranz besitzen, reagieren die meisten Gemüse-, Obst- und Zierpflanzen äußerst empfindlich auf Salz. Dazu gehören unter anderem:

Gurken

Salat

Bohnen

Erdbeeren

Paprika

Kräuter wie Basilikum oder Petersilie

Bei ihnen führt Salz schnell dazu, dass die Wurzeln Wasser schlechter aufnehmen können. Gleichzeitig können sich schädliche Natrium- und Chlorid-Ionen im Boden anreichern. Die Pflanzen welken trotz feuchter Erde, wachsen langsamer und können im schlimmsten Fall absterben.

Salzwasser-Tipp mit Vorsicht genießen

Der Tipp mit dem Salzwasser ist kein Wundermittel, sondern basiert auf einem kontrollierten Effekt, der vor allem im professionellen Tomatenanbau genutzt wird. Für Hobbygärtner überwiegen jedoch die Risiken, wenn Salz unkontrolliert eingesetzt wird. Wer aromatische Tomaten ernten möchte, erreicht meist mit einem sonnigen Standort, regelmäßiger Bewässerung und einer ausgewogenen Düngung deutlich bessere und sicherere Ergebnisse.