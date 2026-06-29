Darum sollten Sie bei Hitze ruhig etwas mehr salzen

Viel trinken ist bei Hitze Pflicht. Doch ein wichtiger Baustein wird dabei oft vergessen: Salz.

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Wenn die Temperaturen über 30 Grad klettern, greifen die meisten automatisch zur Wasserflasche. Und das ist auch richtig so. Was viele allerdings vergessen: Mit dem Schweiß verliert der Körper nicht nur Flüssigkeit, sondern auch wichtige Salze. Genau deshalb kann es an besonders heißen Tagen sinnvoll sein, etwas mehr Salz zu sich zu nehmen.

Warum Salz bei Hitze so wichtig ist

Salz besteht hauptsächlich aus Natrium und Chlorid, zwei Mineralstoffen, die der Körper dringend braucht. Sie helfen unter anderem dabei, Flüssigkeit in den Zellen zu speichern und spielen eine wichtige Rolle für die Muskeln, die Nerven und sogar den Herzrhythmus. Schwitzen wir viel, gehen diese Mineralstoffe nach und nach verloren. Fehlt dem Körper Salz, kann er das aufgenommene Wasser schlechter nutzen.

Viel trinken allein reicht nicht immer

© Getty Images

Gerade während einer Hitzewelle heißt es oft: trinken, trinken, trinken. Doch wer ausschließlich Wasser in großen Mengen zu sich nimmt und gleichzeitig stark schwitzt, verdünnt die Konzentration der Elektrolyte im Blut. Das kann den Körper aus dem Gleichgewicht bringen. Mögliche Folgen sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Muskelkrämpfe oder Kreislaufprobleme. Im schlimmsten Fall kann ein ausgeprägter Elektrolytmangel sogar zu einem Kreislaufkollaps führen.

Die Faustregel für heiße Tage

Wer bei großer Hitze viel schwitzt, etwa beim Sport, bei der Gartenarbeit oder im Urlaub, sollte deshalb nicht nur auf die Trinkmenge achten, sondern auch den Salzverlust ausgleichen. Als Faustregel gilt: Etwa jeder dritte Liter Flüssigkeit sollte Elektrolyte enthalten.

Das gelingt zum Beispiel mit:

Elektrolytgetränken

Elektrolytpulver aus der Apotheke

isotonischen Sportgetränken

salzigen Snacks wie Salzstangen

oder einer etwas salzreicheren Mahlzeit.

Entscheidend ist weniger, auf welchem Weg das Salz aufgenommen wird, sondern dass der Körper die verlorenen Mineralstoffe wieder zurückbekommt.

Nicht übertreiben

Natürlich bedeutet das nicht, dass jetzt jede Mahlzeit kräftig nachgesalzen werden sollte. Wer sich ausgewogen ernährt und nur wenig schwitzt, nimmt in der Regel ausreichend Salz über die Nahrung auf. Anders sieht es jedoch an extrem heißen Tagen oder nach starkem Schwitzen aus. Dann kann der zusätzliche Ausgleich der Elektrolyte sinnvoll sein.