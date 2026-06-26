Internationale Auszeichnung: Österreichische Bäckerei räumt in Paris ab

Großer Erfolg für Österreich: Die Bio-Bäckerei Joseph Brot wurde in Paris mit einem der renommiertesten Awards der Backwelt ausgezeichnet. Besonders ein Detail macht die Ehrung außergewöhnlich.

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Österreich darf sich über einen weiteren internationalen Erfolg freuen: Die Bio-Bäckerei Joseph Brot wurde in Paris mit einem der renommiertesten Preise der Back- und Patisseriewelt ausgezeichnet. Bei den LaListe Pastry Special Awards 2026 erhielt das Unternehmen den "Pastry Ethical & Sustainability Award" - eine Auszeichnung für besonderes Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit, ethisches Wirtschaften und soziale Verantwortung.

Große Bühne in Paris

Die Ehrung wurde vom international angesehenen LaListe Guide vergeben, der in der Gastronomie als einer der wichtigsten Restaurant- und Patisserie-Guides weltweit gilt und deshalb oft auch als "Guide der Guides" bezeichnet wird. Ausgezeichnet werden dort nicht nur außergewöhnliche Produkte, sondern auch Betriebe, die Verantwortung übernehmen - etwa für Umwelt, Mitarbeitende und nachhaltige Produktionsweisen.

Joseph Brot: Erster österreichischer Gewinner

Mit dem Award schreibt Joseph Brot sogar ein kleines Stück österreichische Lebensmittelgeschichte. Denn das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der erste Lebensmittelverarbeitungsbetrieb aus Österreich, der jemals von LaListe ausgezeichnet wurde. Geschäftsführerin Hélène Pietrini lobte insbesondere den Einsatz des Unternehmens für nachhaltige und ethische Standards innerhalb der gesamten Branche.

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Handwerk aus dem Waldviertel

Produziert wird seit 2016 im niederösterreichischen Burgschleinitz im Waldviertel. Von dort aus werden die Filialen in Wien, Linz, Salzburg und im Waldviertel mit Bio-Brot und Gebäck versorgt. Gründer Josef Weghaupt sieht die Auszeichnung als Bestätigung für jahrelange Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den regionalen Bäuerinnen und Bauern. Gerade dieses Zusammenspiel aus traditionellem Handwerk und regionaler Landwirtschaft mache die Qualität der Produkte aus.

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Bereits der zweite internationale Erfolg Für Joseph Brot ist es übrigens nicht die erste Auszeichnung auf internationaler Bühne. Erst im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen bereits mit dem EU-Bio-Award als eines der besten Bio-Lebensmittelunternehmen Europas ausgezeichnet. Mit dem Preis aus Paris kommt nun die nächste internationale Anerkennung hinzu und zeigt, dass österreichisches Bäckerhandwerk längst auch weltweit für Aufmerksamkeit sorgt.