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Wo gibt's das beste Mittagessen? Das sind Österreichs beste Lunch-Restaurants 2026

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Wo gibt es das beste Mittagessen Österreichs? Knapp 23.000 Genießer:innen haben abgestimmt und die besten Lunch-Restaurants des Landes gewählt.
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Die Mittagspause ist längst mehr als nur schnell etwas essen. Ob Business-Lunch, Treffen mit Freunden oder eine kleine Auszeit vom Arbeitsalltag, ein gutes Mittagessen kann den ganzen Tag besser machen. Genau deshalb haben beim Edenred Best Lunch Restaurant Voting 2026 knapp 23.000 Genießer:innen ihre Favoriten gewählt. Entscheidend waren unter anderem kreative Mittagsmenüs, regionale Zutaten, faire Preise und eine angenehme Atmosphäre für die Mittagspause.

Die 10 besten Lunch-Restaurants Österreichs

Das sind die zehn besten Lunch-Restaurants Österreichs.

  1. Alte Metzgerei - Linz
  2. kulinario® eat.enjoy.explore. - Linz
  3. El Gaucho am Rochusmarkt - Wien
  4. 21 Meat&Eat - Pinkafeld
  5. Sperling im Augarten - Wien
  6. Humuhumu da Poke Bar - Graz
  7. Trattoria – Pizzeria Gabriela - Oberalm
  8. KARNERTA Fleischfachmarkt - Klagenfurt am Wörthersee
  9. Leopoldauer Alm - Wien
  10. Pho Saigon Kitchen & Bar - Wien

Wien besonders stark vertreten

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Auffällig: Gleich vier Restaurants aus Wien schafften es in die österreichweiten Top Ten. Das zeigt, wie vielfältig die Lunch-Szene der Hauptstadt mittlerweile geworden ist. Vom saftigen Steak über vietnamesische Küche bis hin zu modernen Lunch-Konzepten oder klassischen Wirtshausgerichten ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei.

Die 10 besten Lunch-Restaurants in Wien

  1. El Gaucho am Rochusmarkt
  2. Sperling im Augarten
  3. Leopoldauer Alm
  4. Pho Saigon Kitchen & Bar
  5. Gasthaus Schwaigerwirt
  6. Henry at BDO
  7. DiningRuhm
  8. Vapiano Herrengasse
  9. Ebi 7
  10. Le Burger Mariahilfer Straße

Mehr als nur schnell essen

Die Gewinner zeigen, dass Mittagessen heute weit mehr sein kann als ein belegtes Weckerl am Schreibtisch. Immer mehr Restaurants setzen auf abwechslungsreiche Mittagskarten, saisonale Zutaten und Gerichte, die schnell serviert werden, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Genau das macht einen gelungenen Business-Lunch aus: gutes Essen, kurze Wartezeiten und eine Atmosphäre, in der man gerne eine Stunde verbringt.

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