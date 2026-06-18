Urlaubs-Feeling mitten in Wien: "Otto am Donaukanal" feiert Neustart

Wer auf der Suche nach einer kurzen Flucht aus der Großstadt ist, muss ab sofort nicht mehr in den Flieger steigen. Das Otto-Wagner-Schützenhaus präsentiert sich pünktlich zur Sommersaison in einem frischen Gewand: Aus dem bekannten "Otto will Meer" wurde kürzlich das „Otto am Donaukanal“.

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Das Restaurant, das sich im denkmalgeschützten Jugendstil-Juwel von Otto Wagner befindet, bleibt seinen mediterranen Wurzeln treu, dreht nun aber kulinarisch noch weiter auf. Mit einem geschärften Konzept, erstklassigen Grillgerichten und dem nagelneuen Sommer-Gastgarten "Otto Beach" holt das Restaurant das ultimative Strand- und Urlaubsflair direkt ans Ufer der Wiener Innenstadt.

Sommer-Hotspot für Feinschmecker

Neben den beliebten Klassikern wie Tapas, frischer Paella und Meeresfrüchten liegt der neue Fokus auf hochwertigen Spezialitäten vom Grill.

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Unter der Leitung von Küchenchef Fatih Ilhan werden feurige Genussmomente auf die Teller gezaubert. Ob saftige Filet- und Rib-Eye-Steaks, zarter gegrillter Oktopus, Hühnerspieße oder Garnelen, hier kommen Fleischliebhaber und Fisch-Fans gleichermaßen auf ihre Kosten. Die Kombination aus qualitativ erstklassigen Zutaten und präziser Zubereitung verspricht eine unkomplizierte, aber überaus hochwertige Küche, die perfekt zur Leichtigkeit des urbanen Sommers passt.

"Otto Beach": Sand unter den Füßen und Drinks in der Hand

Das absolute Highlight der Neuausrichtung ist der erweiterte Gastgarten „Otto Beach“. Wo man sonst das städtische Treiben spürt, erwartet die Gäste nun eine wahre Sommerlocation. Mit aufgeschütteten Sandflächen, Liegestühlen, einer eigenen Beachbar und einem Blick auf das glitzernde Wasser des Donaukanals entsteht eine urbane Oase.

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Für den kleinen Hunger im Liegestuhl gibt es eine eigens kreierte Beachbar-Speisekarte: Knusprige Crunchy Prawns, feines Beef Tatar, cremige Burrata, Pimientos de Padrón und Tuna Tataki laden zum Teilen und Genießen ein. Dazu ein eiskalter Sommer-Cocktail in der Hand, während die Sonne langsam über dem Donaukanal untergeht, mehr Urlaubs-Feeling geht im 2. Bezirk kaum.

Historisches Ambiente trifft auf modernes Lebensgefühl

Hinter dem Rebranding steht die Litus Group rund um CEO Philipp Pracser. Ziel der Namensänderung war es, die Lage an Wiens belebtester Wasserpromenade noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Das Konzept erstreckt sich weiterhin über drei Etagen: Vom unkomplizierten Tapas-Genuss im Erdgeschoss über das elegante Restaurant im ersten Stock bis hin zu exklusiven Dining-Erlebnissen mit Panoramablick auf die Wiener Skyline.

Egal, ob für ein romantisches Dinner bei Sonnenuntergang, einen entspannten After-Work-Drink mit Freunden im Sand oder ein erstklassiges Steak vom Grill: Das neu aufgestellte "Otto am Donaukanal" ist schon jetzt einer der absoluten Places-to-be dieses Sommers.

Location: Otto am Donaukanal, Obere Donaustraße 26, 1020 Wien.