OTTO und CasaSchuk: Neuer Gastro-Hype am Donaukanal

Am Donaukanal sorgen das neue "OTTO am Donaukanal" und das "CasaSchuk" für frischen Gastro-Wind und echtes Sommer-Feeling direkt am Wasser.

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Der Donaukanal bekommt heuer ein kräftiges Upgrade in Sachen Kulinarik: Mit "OTTO am Donaukanal" und "CasaSchuk" begeistern gleich zwei Lokalneuheiten, deren Konzepte unterschiedlicher kaum sein könnten – und trotzdem perfekt ins vibrierende Treiben zwischen Wasser, Sonne und City-Feeling passen. Beide setzen auf starke Identität, authentische Küche und eine kräftige Portion Urlaubsflair, die man mitten in Wien nicht alle Tage findet.

OTTO am Donaukanal

Das historische Otto-Wagner-Schützenhaus erlebt dieser Tage ein Rebranding, das es in sich hat: Aus dem beliebten OTTO WILL MEER wird nämlich das "OTTO am Donaukanal". Steaks, Fisch und herzhafte Grillgerichte prägen die Karte, dazu gibt es Tapas, Paella und frische Meeresfrüchte, die das südliche Lebensgefühl direkt ans Ufer der Wiener Innenstadt holen. Dabei wächst mit dem OTTO Beach der Gastgarten um eine sommerliche Strandzone mit Sand, Liegestühlen und bester Aussicht.

Aus OTTO WILL MEER wurde OTTO am Donaukanal. © Otto am Donaukanal

"OTTO stand schon immer für mediterrane Küche sowie Fisch und Meeresfrüchte. Dieses Profil schärfen wir nun weiter und setzen einen noch stärkeren Schwerpunkt auf erstklassige Grillspezialitäten – von hochwertigen Steaks über ausgewählte Fleischspezialitäten bis hin zu frisch gegrilltem Fisch. OTTO Beach bietet dafür den idealen sommerlichen Rahmen: direkt am Donaukanal, mit Beachbar, Wasserblick und eigener Beachbar-Speisekarte", so Philipp Pracser, CEO der Litus Group.

CasaSchuk

Nebenan eröffnete mit der "CasaSchuk" eine neue mexikanische Strandbar. Die Unternehmerfamilie Molcho hat damit ihr NENI-Imperium am Wasser erfolgreich erweitert: Statt Levante-Küche gibt es hier Tacos in allen Farben – gefüllt mit Rind, Huhn, Bauchfleisch oder Wels. Dazu werden Guacamole, Ceviche und Drinks wie Palomas oder Margaritas serviert, die das Lebensgefühl mexikanischer Beachclubs an den Donaukanal holen.

Kulinarische Köstlichkeiten im Casa Schuk am Donaukanal. © Casa Schuk

Sand unter den Füßen, feine DJ-Sounds und Signature-Tacos um 12 bis 14 Euro machen das CasaSchuk zu einer Wohlfühl-Oase, die den Strandbesuch gekonnt mit dem Großstadtleben verbindet – inspiriert von der Energie des Schuks, mit Liebe gemacht in Wien. (Nikolai Uzelac)