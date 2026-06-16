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Familienstreit

Völlig betrunken: Sohn bedrohte Vater und Oma mit Messer

Der 35-Jährige hatte ein Messer in der Hand.
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Der Angreifer hatte zwei Promille intus.
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Ein Familienstreit in Wien-Leopoldstadt eskalierte am Montagabend dramatisch. Ein alkoholisierter Mann soll seinen Vater und seine Großmutter mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei rückte an und nahm den Verdächtigen fest.

Streit eskalierte in Wohnung

Nach Angaben der Polizei geriet ein 35-Jähriger am Abend mit Familienangehörigen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der gebürtige Pole immer aggressiver geworden sein und schließlich seinen Vater sowie seine Großmutter mit dem Umbringen gedroht haben. Dabei hatte er ein Messer in der Hand. Die verängstigten Angehörigen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte.

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Rund zwei Promille Alkohol

Als die Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige stark alkoholisiert war. Laut Behörden hatte der Mann rund zwei Promille Alkohol im Blut. Was genau den Streit ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Aufgrund der bedrohlichen Situation wurde die Sondereinheit WEGA angefordert. Die Beamten konnten den 35-Jährigen schließlich ohne weitere Zwischenfälle festnehmen.

Die Behörden sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Zusätzlich erhielt der Tatverdächtige ein vorläufiges Waffenverbot.

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