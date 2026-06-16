Brutaler Raubüberfall: Polizei sucht blonden Lockenkopf

Der Gesuchte hatte im 20. Bezirk einen Passanten (37) ausgeraubt. Dieser wurde bei der Attacke schwer verletzt.

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Ein brutaler Raubüberfall bei einer Wiener S-Bahn-Station beschäftigt weiterhin die Ermittler. Die Behörden veröffentlichen deshalb Lichtbilder des Tatverdächtigen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Angriff auf Bahnsteig 2

Die Tat ereignete sich am Abend des 4. April gegen 21.35 Uhr an der S-Bahn-Station Traisengasse in der Brigittenau. Ein bislang unbekannter Mann mit Lockenkopf soll einen Passanten (27) attackiert haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer mit Schlägen und Tritten traktiert und dabei schwer verletzt. Anschließend soll der Angreifer das Handy des Mannes an sich gerissen haben und geflüchtet sein. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Ermittler setzen auf neue Hinweise

Die weiteren Untersuchungen werden inzwischen vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, geführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden nun Bilder des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Gesucht wird ein Mann im Alter von 18 bis 25 Jahren mit einer Körpergröße von rund 1,75 bis 1,85 Metern. Er wird als von mittlerer Statur beschrieben, mit heller Haut sowie blonden, lockigen Haaren. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkle Jacke und eine blaue Hose getragen haben.

Die Wiener Polizei hofft nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Besonders Personen, denen der Verdächtige vor der Tat, während des Überfalls oder auf seiner Flucht aufgefallen sein könnte, werden gebeten, sich zu melden. Die Ermittler prüfen weiterhin sämtliche Hinweise, um den bislang unbekannten Tatverdächtigen ausfindig zu machen und den schweren Raubfall aufzuklären.