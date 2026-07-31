Kirchtag evakuiert
Wegen Unwetter: Villacher Rathausplatz vorsorglich geräumt
Eine neu eingerichtete Sicherheits-Einsatzzentrale erhielt von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die Information, dass in der kommenden Stunde mit Gewittern und starken Sturmböen über Villach zu rechnen sei.
Gefahr durch heftige Windböen
Die Veranstalter entschieden daraufhin, den Rathausplatz vorübergehend zu räumen. Der Grund: Bei stärkerem Wind könnte der traditionelle Kirchtagsbaum zur Gefahr für die Besucher werden.
"Zu groß ist die potenzielle Gefahr für die Sicherheit der Kirchtags-Besucher", teilte die Stadt Villach mit. Laut Experten könne der Kirchtagsbaum bei Windgeschwindigkeiten ab etwa 55 km/h ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die Besucher wurden deshalb aufgefordert, den Rathausplatz unverzüglich zu verlassen.
Auch interessant
Sicherheit oberste Bedeutung
Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Die Räumung erfolgte vorsorglich und diente ausschließlich dem Schutz der Gäste. Die Verantwortlichen beobachteten die Wetterlage laufend und wollten danach entscheiden, wann der Bereich wieder freigegeben werden kann.
Der Villacher Kirchtag zählt zu den größten Volksfesten Österreichs und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Kärntner Stadt. Gerade bei Großveranstaltungen hat die Sicherheit bei plötzlich auftretenden Unwettern oberste Bedeutung.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden