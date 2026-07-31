Wegen Unwetter: Villacher Rathausplatz vorsorglich geräumt

Der beliebte Villacher Kirchtag ist am Freitag von einer Wetterwarnung überrascht worden. Wegen einer heranziehenden Gewitterzelle mit kräftigem Wind wurde der Bereich rund um den Rathausplatz vorsorglich geräumt. Die Sicherheit der Besucher hatte für die Veranstalter oberste Priorität.

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Eine neu eingerichtete Sicherheits-Einsatzzentrale erhielt von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die Information, dass in der kommenden Stunde mit Gewittern und starken Sturmböen über Villach zu rechnen sei.

Gefahr durch heftige Windböen

Die Veranstalter entschieden daraufhin, den Rathausplatz vorübergehend zu räumen. Der Grund: Bei stärkerem Wind könnte der traditionelle Kirchtagsbaum zur Gefahr für die Besucher werden.

"Zu groß ist die potenzielle Gefahr für die Sicherheit der Kirchtags-Besucher", teilte die Stadt Villach mit. Laut Experten könne der Kirchtagsbaum bei Windgeschwindigkeiten ab etwa 55 km/h ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die Besucher wurden deshalb aufgefordert, den Rathausplatz unverzüglich zu verlassen.

Sicherheit oberste Bedeutung

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Die Räumung erfolgte vorsorglich und diente ausschließlich dem Schutz der Gäste. Die Verantwortlichen beobachteten die Wetterlage laufend und wollten danach entscheiden, wann der Bereich wieder freigegeben werden kann.

Der Villacher Kirchtag zählt zu den größten Volksfesten Österreichs und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Kärntner Stadt. Gerade bei Großveranstaltungen hat die Sicherheit bei plötzlich auftretenden Unwettern oberste Bedeutung.