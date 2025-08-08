Simone Lugner: "Werde nicht zu Richards Grab gehen"

Am 12. August 2024 verstarb Richard Lugner. Ein Jahr später will die Stadt Wien endlich handeln und einen Platz nach dem Baumeister benennen. Witwe Simone wurde in die Gespräche bis dato aber nicht eingebunden.

Ein Jahr ist vergangen, seit der prominenteste Österreicher Richard Lugner verstarb. Bis heute reißt er ein tiefes Loch in die Wiener Society und vielmehr noch in seine Familie. Vor allem Witwe Simone Lugner hat zu kämpfen. Das Erbe ist immer noch nicht aufgeteilt und sie muss sich mit Prozessen gegen die Lugner City gegen die mögliche Aberkennung des Wohnrechts in der Döblinger Villa wehren. "All meine Träume sind dahin. Egal ob es um meinen Job in der Lugner City geht oder das Wohnrecht in der Villa. Ich habe um alles gekämpft. Es war unser Ding und ich wollte es so fortsetzen, wie Richard es gewollt hätte", erklärt sie im oe24-Interview.

Simone Lugner im Jahr 2021 mit dem verstorbenen Baumeister Richard Lugner © Getty Images

Trauern in aller Stille

Mörtels Todestag wird Simone in aller Stille - ebenso wie die restlichen Familienmitglieder des Lugner Clans - begehen. Am Friedhof wird man Simone aber nicht finden. "Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht zu Richards Grab gehen werde, da an dem Tag sicher auch viele anderen Menschen dort sein werden. Ich möchte in Stille um ihn trauern", so Simone. Über eine Würdigung der Stadt Wien für Richard Lugner würde sie sich aber sehr freuen - und genau da gibt es bereits die nächsten Probleme für sie.

© Fuhrich

Bekommt Lugner einen Platz?

Ein Jahr nach dem Tod eines Bürgers darf man den Antrag auf Benennung einer Straße oder eines Platzes bei der Gemeinde einbringen. Simone will wissen, dass Mörtel vor allem ein Park gefallen hätte, der nach ihm benannt wird. Gefragt hat sie aber keiner. Im Gegenteil - laut Insider-Informationen laufen in Hintergrund bereits die Vorbereitungen, noch bevor der Antrag überhaupt gestellt wurde.

© Fuhrich

So plant der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch bereits einen Platz oder Weg in Lugners alter Wohngegend nach ihm zu benennen. Das soll in Absprache mit Lugners Familie geschehen, zu der natürlich auch Simone gehört. Doch wie schon in vielen anderen Dingen macht es den Anschein, dass Lugners Witwe einmal mehr übergangen wird. Traurig.