Streit um laute Musik: Nachbar griff Pärchen an

Gegen den 29-jährigen Rumänen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung ermittelt.

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Ein Streit wegen lauter Musik hat am Montagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nachdem sich ein Nachbarpärchen über die Lautstärke beschwert hatte, soll ein 29-jähriger Rumäne die beiden angegriffen und bedroht haben.

Ärger um laute Musik

Ausgangspunkt des Vorfalls war laut Polizei eine Beschwerde über die Lautstärke in der Wohnung des Mehrparteienhauses. Als das sich belästigt gefühlte Paar den 29-Jährigen darauf ansprach, eskalierte die Situation. Der Rumäne soll auf die beiden Hausbewohner losgegangen sein und dabei Schläge und Tritte ausgeteilt haben. Zudem soll er dem Paar mit dem Umbringen gedroht haben. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Die alarmierten Beamten nahmen den verdächtigen Nachbarn fest. Im Zuge der Amtshandlung wurde gegen den Rumänen auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 1,0 Promille.

Anzeige gegen Rumänen

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde der Rumäne wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung ermittelt.