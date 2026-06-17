ROMANOOO! Das ist unser Kreuzeck-Held

ROMANOOOO! Der hat gesessen! Romano Schmid ist der zweite Spieler nach Ivica Vastic, der bei einer EM und WM getroffen haben.

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Minute 21 in San Francisco! Romano Schmid lässt ganz Österreich mit seinem herrlichen Schuss ins Kreuzeck jubeln.

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Damit zieht der 1,68-Meter-Mann mit ÖFB-Legende Ivo Vastic gleich. Schmid ist erst der zweite Österreicher, der bei einer Europameisterschaft und Weltmeisterschaft für Rot-Weiß-Rot getroffen hat. Das Traumtor ist übrigens das erste ÖFB-WM-Tor seit 10.221 Tagen.

Das wird auch seinen Marktwert weiter steigern. Schmid war in einer durchwachsenen Saison von Werder Bremen einer der wenigen Lichtblicke. Der Mittelfeldmann soll in England und Italien heiß begehrt sein.