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Geniales Tor

ROMANOOO! Das ist unser Kreuzeck-Held

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ROMANOOOO! Der hat gesessen! Romano Schmid ist der zweite Spieler nach Ivica Vastic, der bei einer EM und WM getroffen haben.
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Minute 21 in San Francisco! Romano Schmid lässt ganz Österreich mit seinem herrlichen Schuss ins Kreuzeck jubeln.

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Damit zieht der 1,68-Meter-Mann mit ÖFB-Legende Ivo Vastic gleich. Schmid ist erst der zweite Österreicher, der bei einer Europameisterschaft und Weltmeisterschaft für Rot-Weiß-Rot getroffen hat. Das Traumtor ist übrigens das erste ÖFB-WM-Tor seit 10.221 Tagen.

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Das wird auch seinen Marktwert weiter steigern. Schmid war in einer durchwachsenen Saison von Werder Bremen einer der wenigen Lichtblicke. Der Mittelfeldmann soll in England und Italien heiß begehrt sein.

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