Hunderte Fans feiern ÖFB-Team in Wien

Ankick 6 Uhr! Das hält die ÖFB-Fans nicht vom Public Viewing ab - im alten AKH versammelten sich hunderte Anhänger in den frühen Morgenstunden.

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Während Österreich gerade im 49ers-Stadium in San Francisco gegen Jordanien kickt, werden in Wien fest die Daumen gedrückt.

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Hunderte Fans kamen ins Alte AKH in Wien und feierten im Salettl den ersten WM-Auftritt Österreichs seit 28 Jahren.

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