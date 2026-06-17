Public Viewing
Hunderte Fans feiern ÖFB-Team in Wien
Während Österreich gerade im 49ers-Stadium in San Francisco gegen Jordanien kickt, werden in Wien fest die Daumen gedrückt.
Auch interessant
Hunderte Fans kamen ins Alte AKH in Wien und feierten im Salettl den ersten WM-Auftritt Österreichs seit 28 Jahren.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Auch das ein oder andere Bier wurde geknackt - Prost!
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden