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Wird ZiB1-Star Bernhard ORF-Chefin in der Steiermark?

ABD0075_20240516 - WIEN - ÖSTERREICH: Moderatorin Nadja Bernhard am Donnerstag, 16. Mai 2024, im Rahmen des 4GAMECHANGERS Festivals 2024, in Wien. - FOTO: APA/EVA MANHART
© APA/EVA MANHART
Moderatorin steht vor Sprung an Spitze
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Coup. Es könnte einer dieser seltenen Schachzüge sein, der gleich drei unterschiedliche Stellen glücklich machen könnte: Da wäre zum einen ZiB1-Moderatorin Nadja Bernhard, die bereits unter dem damaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ihr Interesse an der ORF-Landesdirektion Steiermark deponiert hatte.

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Die Moderatoren Peter Fässlacher und Nadja Bernhard. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Zum anderen käme das auch dem steirischen FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek zupass, der demonstrieren könnte, dass er "anders" agiere als andere und eine unabhängige Moderatorin zulasse. Und dann wäre da noch der designierte ORF-Chef Clemens Pig, der diese Entscheidung guten Gewissens mittragen könnte. Bernhard dürfte jedenfalls in ihre ursprüngliche Heimat Graz zurückwollen.

Suche nach Direktorium

Diffiziler für Pig wird das Direktorium. Er sucht vier – 1) Programm & Brands, 2) Audience & Plattformen, 3) Finanzen und Verwaltung sowie 4) Technologie & Innovation – Direktoren.

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