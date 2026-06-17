Wird ZiB1-Star Bernhard ORF-Chefin in der Steiermark?

Moderatorin steht vor Sprung an Spitze

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Coup. Es könnte einer dieser seltenen Schachzüge sein, der gleich drei unterschiedliche Stellen glücklich machen könnte: Da wäre zum einen ZiB1-Moderatorin Nadja Bernhard, die bereits unter dem damaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ihr Interesse an der ORF-Landesdirektion Steiermark deponiert hatte.

Die Moderatoren Peter Fässlacher und Nadja Bernhard. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Zum anderen käme das auch dem steirischen FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek zupass, der demonstrieren könnte, dass er "anders" agiere als andere und eine unabhängige Moderatorin zulasse. Und dann wäre da noch der designierte ORF-Chef Clemens Pig, der diese Entscheidung guten Gewissens mittragen könnte. Bernhard dürfte jedenfalls in ihre ursprüngliche Heimat Graz zurückwollen.

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