Babler ist da: Vizekanzler feiert bei WM Team-Premiere

Wenige Stunden vor Österreichs WM-Auftakt wurde Sportminister Andreas Babler (SPÖ) bereits in Kalifornien gesichtet.

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Am Mittwochmorgen (ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) startet Österreich gegen Jordanien in die WM. Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler (SPÖ) hat sich bereits im Vorfeld für den WM-Auftakt der ÖFB-Elf angemeldet

Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde Babler allerdings bereits von Fans in San Francisco gesichtet. Es ist übrigens das erste Länderspiel in seiner Funktion als Sportminister, wo er im Stadion ist. Sein Tipp: 3:0 für Österreich

Babler bringt Bier

Vor dem O'Reilly's Pub begrüßte Babler die rot-weiß-rote Fans und nahm sich Zeit für einen Plausch. Selbst das ein oder andere Bier spendierte er den ÖFB-Anhängern

Das zweite Match gegen Argentinien wird dann Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) live vor Ort verfolgen