Staatsanwalt will gegen FPÖ-Youngster ermitteln

Abgeordneter Schwaighofer soll rassistische Postings auf Facebook nicht gelöscht haben: Verdacht der Verhetzung

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Die FPÖ im Parlament hat Probleme mit der Justiz. oe24 liegt ein Auslieferungsbegehren der Staatsanwaltschaft Salzburg vor. Unter der Aktenzahl 6 St 149/26x - 1 wird die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Sebastian Schwaighofer verlangt. Bemerkenswert: Schwaighofer ist derzeit mit 26 Jahren der jüngste Nationalrat und hat sich auch als Schnapsbrenner präsentiert.

Es geht um den Verdacht des Verstoßes gegen § 283, das wäre also Verhetzung bzw. Aufruf zu Gewalt oder Hass sowie Beschimpfung. Strafrahmen: immerhin bis zu 3 Jahren Haft, weil es um Veröffentlichungen für einen größeren Personenkreis geht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

ORF-Star wurde rassistisch wüst beschimpft

Worum geht's konkret? Nach einer Anzeige von SOS Mitmensch will Staatsanwalt Francesco Obermayr gegen Schwaighofer ermitteln. Konkret soll der Salzburger - er ist als Landesparteisekretär enger Mitarbeiter von FPÖ-Chefin Marlene Svazek und Chef des Rings Freiheitlicher Jugend - rassistische Beiträge auf seiner Facebook-Seite nicht gelöscht haben. Ziel der wüsten Beschimpfungen, die oe24 ganz bewusst nicht wiedergibt: ORF-ZiB-Moderator Stefan Lenglinger.

Stefan Lenglinger © oe24

Laut Auslieferungsbegehren sei Schwaighofer durch ein Mail von SOS Mitmensch auf die rassistischen Kommentare aufmerksam gemacht worden - doch habe er "zumindest bis zum 6. Juli 2026 auf der Facebook-Seite keine Löschung vorgenommen". An diesem Tag waren die Kommentare von der Staatsanwaltschaft sichergestellt worden.

Schwaighofer ist enger Vertrauter von Landeshauptfrau-Stv. Marlene Svazek. © Foto: Land Salzburg/Neumayr/Hofe

Ob Schwaighofer tatsächlich ausgeliefert wird, ist noch offen. Traditionell tagt der Immunitätsausschuss vor der nächsten Nationalratssitzung - und die ist am 23. September. Parlamentsinsider halten eine Aufhebung der Immunität für wahrscheinlich. Entscheidend wird sein, ob ein unmittelbarer Zusammenhang mit Schwaighofers politischer Tätigkeit besteht - oder eben nicht. Kommt der Ausschuss zu letzteren Schluss, wird ausgeliefert.