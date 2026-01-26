Endlich die ganze Wahrheit: Take That packen auf Netflix über Robbie und ihren tiefen Fall aus

Es wird emotional! Ab dem 27. Januar 2026 lässt die wohl größte Boyband aller Zeiten auf Netflix die Hosen runter. In der Doku-Serie „Take That“ packen Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald über 35 Jahre im Rampenlicht aus – schonungslos, ehrlich und mit privaten Einblicken.

Es ist der ultimative Seelenstriptease für eine ganze Generation: Über drei Teile hinweg nimmt uns der Streaming-Riese Netflix mit auf eine Zeitreise durch die Höhen und Tiefen der britischen Kult-Band. Was in den frühen 90ern als wilder Haufen in Manchester begann, endete im wohl schmerzhaftesten Teenie-Trauma der Musikgeschichte, nur um Jahre später im spektakulärsten Comeback aller Zeiten zu gipfeln.

Doch die Doku zeigt nicht nur die glitzernde Oberfläche aus Nummer-eins-Hits und ausverkauften Stadien, sondern beleuchtet die dunklen Schattenseiten des Ruhms: Panikattacken, immenser Druck und der Kampf um die eigene Identität, wenn die ganze Welt zusieht.

Die Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit

Gary Barlow hat es angekündigt: „Wir wollten unsere Geschichte endlich richtig erzählen.“ Und das tun sie. Die verbliebenen drei Mitglieder kommentieren in brandneuen Interviews Szenen, die selbst hartgesottene Fans schlucken lassen werden. Hunderte Stunden an bisher unveröffentlichtem Material und privaten Home-Videos wurden ausgegraben, um die „definitive Story“ der Band zu zimmern. Es geht um Bruderschaft, aber auch um den bitteren Geschmack von Verrat und Trennungsschmerz. Kritiker und Vorab-Seher sind sich einig: So verletzlich haben wir die Pop-Giganten noch nie gesehen.

Der Robbie-Faktor: Wer ist wirklich dabei?

Die Frage, die jedem Fan unter den Nägeln brennt: Was ist mit den abtrünnigen Mitgliedern? Jason Orange, der sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, und der ewige Rebell Robbie Williams sind zwar nicht für neue Interviews vor die Kamera getreten, doch ihre Präsenz ist in jeder Sekunde spürbar. Durch geschickten Einsatz von Archivmaterial und alten O-Tönen kommen auch sie zu Wort. Die Doku umschifft das Drama um Robbies Ausstieg und seine Drogen-Exzesse nicht, sondern stellt sie als zentralen Wendepunkt der Bandgeschichte dar – ein Muss für jeden, der verstehen will, was damals wirklich hinter den Kulissen geschah.

Ab sofort heißt es also Binge-Watching für alle Nostalgiker: Die dreiteilige Serie ist ab Dienstagmorgen (27.01.2026) in Österreich und Deutschland direkt im Netflix-Katalog verfügbar. Egal ob man „Back for Good“ damals auf Kassette gehört hat oder die Band erst heute feiert – dieses TV-Ereignis ist Pflichtprogramm. Wer Drama, große Gefühle und den ungeschminkten Blick auf das Leben als Popstar sucht, kommt an „Take That“ nicht vorbei.