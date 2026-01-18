Erster bargeldloser Ball von OÖ war voller Erfolg

Bei der beliebten Publikumsquadrille und dem Mitternachtswalzer tanzten mehr als 100 Paare begeistert mit.

Linz. Ein Palais in Hochstimmung, volle Tanzflächen und ein Publikum, das spürbar jünger wird: Der CV Ball im Palais Kaufmännischer Verein hat am Samstag die Linzer Ballsaison 2026 glanzvoll eröffnet. Organisiert von den oberösterreichischen katholischen Studentenverbindungen, wurde der CV Ball in seinem 103. Jahr zum Treffpunkt für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Ballkomitee mit Vorsitzendem Leo Jindrak setzte mutige Akzente, die beim Publikum Gefallen fanden. Live-Cooking Stationen und das bargeldlose Ballkonzept lockten diesmal besonders viele junge Gäste und Studierende an.

LH Thomas Stelzer (ÖVP) würdigte den CV Ball in seiner Ansprache als verbindenden Fixpunkt im Land: „Der CV Ball zeigt Jahr für Jahr, wie lebendig unsere Traditionen sind – und wie sehr sie unser Land zusammenhalten. In Oberösterreich sind Tradition und Innovation kein Widerspruch, sondern gelebter Fortschritt. Dieses Miteinander gibt uns gerade in herausfordernden Zeiten Stabilität und Zuversicht.“ Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat das bargeldlose Konzept getestet.