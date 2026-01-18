Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Beim Einzug Minister Hattmannsdorfer hinter LH Stelzer
© Cityfoto.at

CV-Ball

Erster bargeldloser Ball von OÖ war voller Erfolg

18.01.26, 14:28
Teilen

Bei der beliebten Publikumsquadrille und dem Mitternachtswalzer tanzten mehr als 100 Paare begeistert mit. 

Linz. Ein Palais in Hochstimmung, volle Tanzflächen und ein Publikum, das spürbar jünger wird: Der CV Ball im Palais Kaufmännischer Verein hat am Samstag die Linzer Ballsaison 2026 glanzvoll eröffnet. Organisiert von den oberösterreichischen katholischen Studentenverbindungen, wurde der CV Ball in seinem 103. Jahr zum Treffpunkt für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Ballkomitee mit Vorsitzendem Leo Jindrak setzte mutige Akzente, die beim Publikum Gefallen fanden. Live-Cooking Stationen und das bargeldlose Ballkonzept lockten diesmal besonders viele junge Gäste und Studierende an.

LH  Thomas Stelzer (ÖVP) würdigte den CV Ball in seiner Ansprache als verbindenden Fixpunkt im Land: „Der CV Ball zeigt Jahr für Jahr, wie lebendig unsere Traditionen sind – und wie sehr sie unser Land zusammenhalten. In Oberösterreich sind Tradition und Innovation kein Widerspruch, sondern gelebter Fortschritt. Dieses Miteinander gibt uns gerade in herausfordernden Zeiten Stabilität und Zuversicht.“ Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat das bargeldlose Konzept getestet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden