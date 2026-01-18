Alko-Oldies auf Heimfahrt gestoppt - Polizist angefahren

Wohl auf der Heimfahrt vom Heurigen geriet ein Oldie-Pärchen in eine Polizeikontrolle, die ziemlich eskalierte: Die 74-jährige Lenkerin fuhr einen Beamten an, auch der Beifahrer (80) erwies sich als nicht allzu verkehrstauglich.

Wien. Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Döbling bei einer Verkehrskontrolle zwei augenscheinlich alkoholisierte Senioren erwischt. Ein Polizist wurde von der Pkw-Lenkerin (74) bei der Amtshandlung um 22.50 Uhr - er kontrollierte gerade auf der Heiligenstädter ein anderes Auto - angefahren. Der Beamte musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Bei der 74-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von 0,9 Promille festgestellt.

"Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt", so der Sprecher. Eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr wurde erstattet.

Der augenscheinlich ebenfalls alkoholisierte 80-jährige Beifahrer der Frau hatte sich nach der Amtshandlung in den Audi A3 gesetzt, um ihn nicht gerade sehr gelungen umzuparken. Die Beamten schritten erneut ein und nahmen ihm Führerschein und Autoschlüssel ab. Die Untersuchung auf Alkohol verweigerte der Senior.