Todes-Drama um Ballermann-Star

Michael Piontek alias "Der heiße Micha" starb im Alter von 66 Jahren

Mit Vollgas ging es für ihn durchs Leben - jetzt ruht Michael Piontek (†66), besser bekannt als "Der heiße Micha" für immer. Der in Siegburg geborene Künstler gründete die einzige deutsche Fahrschule am Ballermann. Außerdem war er Ansprechpartner für viele Stars wie Lorenz Büffel und Oli P. Büffel hat ihm gar einen Song gewidmet. Die Trauer ist groß.

Todesursache unklar

Gegenüber "Bild" erzählt Ikke Hüftgold: "Micha war für mich die Wurzel auf Mallorca. Menschlich gesehen der unfassbarste Typ, den ich kennengelernt habe. Er war bei jedem einzelnen Auftritt, von der ersten Minute an meiner Seite, hat mich in all meinen Krisen begleitet, war Ratgeber, war Freund, war Rückhalt.“ Alle sind sich einig: Michael hinterlässt ein tiefes Loch. Die genaue Todesursache sei bisher nicht bekannt.