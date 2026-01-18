Israel-Hasser sprengte sich bei Demo halbe Hand weg

Bei einer Demo gegen angeblich in OÖ hergestellte Motoren für israelische Drohnen explodierte ein Pyro-Gegenstand in der Hand eines Tiroler Teilnehmers. Der Mann wurde schwer verletzt, verlor offenbar mehrere Finger.

OÖ. Ein buntes Sammelsurium von Pro-Palästina-Aktivisten und Israel-Hassern - die meisten mit entsprechenden Schals ausgestattet und teils vermummt - hatten sich Samstag gegen 14 Uhr am Bahnhof in Wels getroffen, um danach gegen den angeblichen Einsatz von Motoren für israelische Drohnen des Gunskirchener Motorenherstellers BRP-Rotax zu demonstrieren. Das Bündnis diverser Organisationen wirft dem oberösterreichischen Unternehmen vor, mit seinen Motoren Völkerrechtsverletzungen im Gaza-Konflikt zu ermöglichen.

© laumat.at

Die beschuldigte Firma weist alle Vorwürfe zurück: Demnach wären die Motoren ausschließlich für den zivilen Gebrauch in Leichtflugzeugen konzipiert und zertifiziert. Es gäbe überdies keine direkten Lieferverträge mit Herstellern militärischer Drohnen. Und: Eine firmeninterne Richtlinie würde Militärverkäufe ausschließen.

Bereits im August 2025 sorgte eine Dachbesetzung auf dem Firmengelände für Aufsehen. Die Kernforderung der Demo am Samstag: Ein sofortiger Stopp aller Lieferungen, die für israelische Rüstungsfirmen bestimmt sind.

© laumat.at

Gegen 15 Uhr kam es dann in den Reihen der Demonstranten zu einer lauten Detonation. Ein Tiroler Aktivist hatte laut Augenzeugen ein vorerst unbekanntes Feuerwerk, einen Bengalen oder einen Böller angezündet und in die Luft gehalten. Plötzlich explodierte der Gegenstand in seiner linken Hand. Der 31-Jährige aus Innsbruck wurde schwer verletzt, er dürfte nach vertraulichen Angaben einen oder mehrere Finger verloren haben. Sanis und Polizisten eilten jedenfalls mit Eisbeuteln für abgerissene Gliedmaßen zur Stelle. Der Schwerverletzte wurde ins Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.

© laumat.at

Ein 69-jähriger Demo-Teilnehmer aus dem Bezirk Vöcklabruck, der neben dem Innsbrucker gegangen war, wurde leicht verletzt.