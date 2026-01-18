Alles zu oe24VIP
Aschach an der Steyr von schwarz auf rot umgefärbt
© SPÖ

Bürgermeisterwahl

Aschach an der Steyr von schwarz auf rot umgefärbt

18.01.26, 14:20
Mit 74 Prozent war die Beteiligung bei der Bürgermeisterwahl in Aschach hoch. Der SPÖ-Kandidat setzte sich  klar gegen Gerhard Kammerhuber (ÖVP) durch. 

Aschach an der Steyr. Der 42-jährige Sozialdemokrat Ralf Rosenegger konnte die heutige Bürgermeisterwahl in Aschach an der Steyr (Bez. Steyr-Land) mit 56,21 % für sich entscheiden. Rosenegger ist in Aschach an der Steyr tief verwurzelt. Der dreifache Familienvater und Unternehmer bringt 16 Jahre Erfahrung im Gemeinderat mit. 

Unter dem Motto „Weil Aschach zählt“ setzt sich   Rosenegger unter anderem für dieStärkung regionaler Betriebe sowie den Ausbau starker Gemeindestrukturen ein.  Rosengger folgt als Bürgermeister Hubert Kern (ÖVP) nach, der Ende September 2025 nach zwölf Jahren sein Amt zurücklegte.

