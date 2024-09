Entwarnung bei Kevin Danso - Comeback schon im Oktober?

Endlich gibt es Gewissheit um den Gesundheitszustand von ÖFB-Abwehrboss Kevin Danso.

Nach dem geplatzten Transfer zur AS Roma und wochenlangen Unklarheiten gibt es nun endlich Licht am Ende des Tunnels für Kevin Danso. Der ÖFB-Abwehrspieler hatte den Medizincheck bei den Römern im August nicht bestanden, was die Italiener auf Herzprobleme zurückführten. Ein Schock für den 26-Jährigen, der sich jedoch keiner Symptome bewusst war und von seinen Ärzten zunächst keine Bestätigung für die Diagnose erhielt.

Mini-Eingriff nötig

Doch jetzt gibt es Entwarnung: Wie die "Krone Zeitung" berichtet, ist die Ursache des Problems gefunden – und sie scheint weit weniger dramatisch als befürchtet. Ein renommierter Premier-League-Kardiologe entdeckte bei Untersuchungen eine Narbe im Herzgewebe. Diese soll in einem minimalinvasiven Eingriff verödet werden. Die gute Nachricht: Der Eingriff gilt als harmlos, und Danso wird nach der kurzen Behandlung schon bald wieder topfit sein.

Schnelles Comeback erwartet

Für Danso und seine Fans bedeutet das vor allem eines: Sein Comeback rückt in greifbare Nähe. Schon im Oktober soll der Verteidiger wieder auf dem Platz stehen können. Sowohl RC Lens als auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick rechnen fest damit, den Abwehrspieler im Oktober für das Nations-League-Heimdoppel gegen Kasachstan (10. Oktober) und Norwegen (13.Oktober), wieder einsetzen zu können.