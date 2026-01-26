Alles zu oe24VIP
Simone Lugner und Marcus von Anhalt.
Verwirrung

Chaos um Simone Lugner und Marcus von Anhalt: Geheim-Date geplatzt?

26.01.26, 18:30
War das etwa die kürzeste Romanze in der Trash-Geschichte? Wie es jetzt für Simone Lugner und den Adoptivprinzen weitergeht...

Ob es heute tatsächlich zu einem Treffen zwischen Simone Lugner und dem Adoptivprinzen in Wien kommt, ist plötzlich alles andere als sicher. Insider berichteten gegenüber oe24 zunächst von einem geheimen Date am heutigen Abend – doch Ort und Zeitpunkt sollen noch nicht fixiert gewesen sein. Inzwischen heißt es, es habe Terminverschiebungen gegeben. Auf Nachfrage gibt sich Simone selbst betont kryptisch: „Alles ist möglich, aber nix ist fix.“ Zurück bleibt vor allem eines: große Verwirrung. Spielen die beiden nun Katz und Maus mit der Öffentlichkeit?

Simone Lugner hatte Spaß mit Frédéric und Marcus von Anhalt.

Simone Lugner hatte Spaß mit Frédéric und Marcus von Anhalt.

© Roman Fuhrich

Fest steht nur: Diese Story hat das Zeug zur Trash-Legende. Seit Rosi’s legendärer Schnitzelparty in Kitzbühel knistert es auffällig zwischen der Lugner-Witwe Simone und Marcus von Anhalt. Ein Küsschen für die Kameras, ein Kompliment mit Echo – und schon ließ der skandalumwitterte Erbprinz wissen: „Ich mache sie zu meiner Prinzessin.“

 


 

Der Hofstaat flüstert, die Klatschtrommeln wirbeln – doch ob es in dem modernen Märchen noch ein Wiener Kapitel gibt, bleibt vorerst offen.

