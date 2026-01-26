Kanye West entschuldigt sich für seine Nazi-Parolen

In einem offenen Brief entschuldigt sich Kanye West für seine antisemitischen Äußerungen. Ebenfalls reflektiert er über seine psychischen Probleme und deren Einfluss.

Kanye West, dessen Name mittlerweile "Ye" ist, hat sich für seine antisemitischen Äußerungen entschuldigt. Sein offener Brief wurde als eine ganzseitige Anzeige im "Wall Street Journal" veröffentlicht. Der Titel lautet "To Those I Hurt" ("An jene, die ich verletzt habe").

Der Rapper schreibt darin über seine bipolare Störung und deren Einfluss auf sein Verhalten. Laut eigenen Angaben habe er den Bezug zur Realität verloren und bereue zutiefst, was er gesagt und getan habe.

"Sie macht dich blind"

West erklärt seine bipolare Störung: "Sie macht dich blind, aber überzeugt dich davon, dass du Einsicht hast. Du fühlst dich mächtig, sicher und unaufhaltsam." Er schreibt weiter, dass er sich während einer manischen Phase Anfang 2025 psychotisch und impulsiv verhalten hat. Besonders tut ihm seine Hinwendung zum Hakenkreuz leid. Er bezeichnet es als "zerstörerischstes Symbol".

Weiter betont West: "Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen." Seine psychischen Probleme seien auf einen Autounfall vor 25 Jahren zurückzuführen. Damals erlitt er eine Verletzung des rechten Frontallappens seines Gehirns. Erst 2023 wurde dies richtig diagnostiziert. West: "Die tiefere Verletzung, die in meinem Schädel blieb, unbemerkt."

"Ich bitte heute einfach um eure Geduld und euer Verständnis"

Der Rapper erlangte dank Medikamenten, Therapie und einem gesunden Lebensstil neue Klarheit. West schreibt zum Schluss: "Ich bitte heute einfach um eure Geduld und euer Verständnis, während ich meinen Weg nach Hause finde."

Der Rapper sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Skandale. Ende 2022 lobte er während eines Interviews mit dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones Adolf Hitler. West veröffentlichte sogar ein Lied mit dem Titel "Heil Hitler" und verkaufte T-Shirts mit Hakenkreuzen. Im November 2025 traf der Rapper sich mit Rabbi Yoshiayao Yosef Pinto. Dabei entschuldigte sich West für seine antisemitischen Äußerungen.