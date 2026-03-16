Oscars: Timothée Chalamet und Kylie Jenner mit Glamour-Date trotz Niederlage für "Marty Supreme"

Großer Glamour in Hollywood, aber für Timothée Chalamet endete die Oscar-Nacht mit einer herben Enttäuschung. Trotz Nominierung für seine Rolle in "Marty Supreme" gab es für den 30-Jährigen keinen Goldjungen. Doch an seiner Seite sorgte Kylie Jenner für den modischen Lichtblick des Abends.

Timothée Chalamet und Kylie Jenner verwandelten die Oscar-Gala in ein privates Date. Während der Schauspieler sportlich mit seiner Niederlage umging, zog seine Partnerin alle Blicke auf sich. Der Abend im Dolby Theatre hielt für den "Dune"-Star Chalamet leider keine Trophäe bereit. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" musste er sich seinem Kollegen Michael B. Jordan geschlagen geben. Auch für seinen Film "Marty Supreme", in dem er einen exzentrischen Tischtennisspieler verkörpert, lief es nicht wie erhofft: Trotz insgesamt neun Nominierungen ging die Produktion komplett leer aus.

Roter Look und weißer Anzug

Timothée Chalamet und Kylie Jenner © Getty

Kylie Jenner sorgte hingegen für einen echten Wow-Moment auf dem Event. In einer rubinroten Robe von Schiaparelli erinnerte die 28-Jährige viele an die Comic-Ikone Jessica Rabbit. Passend zum funkelnden Keyhole-Ausschnitt kombinierte sie Diamantschmuck von Lorraine Schwartz. Chalamet wählte für den Abend einen minimalistischen Look und erschien komplett in Weiß von Givenchy – inklusive passender Boots und silberner Ringe.

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Romantische Momente im Saal

Obwohl sie den roten Teppich getrennt betraten, zeigten sich die beiden im Saal des Theaters unzertrennlich. Aufnahmen der Gala hielten fest, wie das Paar eng nebeneinander saß, miteinander flüsterte und lachte. Für die beiden wurde der offizielle Hollywood-Trubel so zur ganz persönlichen Date-Night, bei der sie immer wieder die Nähe des anderen suchten.

Trost nach der Niederlage

Timothée Chalamet und Kylie Jenner © Getty

Trotz der Enttäuschung über die verpassten Oscars ließ sich Chalamet die Laune nicht verderben. Statt Frust über die verlorenen Kategorien gab es nach der Verleihung innige Kuschel-Momente mit Jenner. So wurde der Abend für den Schauspieler zwar keine geschäftliche Erfolgsgeschichte, dafür aber ein privater Erfolg an der Seite seiner Freundin. Hollywood glänzte zwar, hielt für Chalamet persönlich diesmal aber kein Gold bereit.