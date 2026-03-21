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Kaja Kallas
© Getty

Krieg in Nahost

G7-Staaten an Teheran: "Angriffe einstellen"

21.03.26, 23:41
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Die G7-Staaten haben den Iran aufgefordert, seine Angriffe auf ihre Verbündeten im Nahen Osten zu beenden. 

"Wir fordern die sofortige und bedingungslose Einstellung aller Angriffe des iranischen Regimes", erklärten die Außenminister der G7-Staaten und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung.

Sie bekundeten zudem ihre "Unterstützung für unsere Partner in der Region angesichts der ungerechtfertigten Angriffe der Islamischen Republik Iran und ihrer Stellvertreter".

"Wir unterstützen das Recht der Länder, die zu Unrecht vom Iran oder von Stellvertretern des Iran angegriffen werden, ihr Territorium zu verteidigen und ihre Bürger zu schützen", heiß es in der Erklärung weiter.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion. Zur G7-Gruppe führender Industriestaaten zählen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und die USA. Frankreich hat in diesem Jahr den Vorsitz der G7 inne.

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