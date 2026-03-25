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Kino-Hammer: Neuer "Herr der Ringe"-Film kommt
© APA

Von Peter Jackson

Kino-Hammer: Neuer "Herr der Ringe"-Film kommt

25.03.26, 16:13
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Riesige Überraschung für alle "Herr der Ringe"-Fans: Kult-Regisseur Peter Jackson kehrt für ein emotionales neues Filmprojekt in die Welt von Mittelerde zurück. 

Das neue Projekt trägt den Arbeitstitel "The Lord of the Rings: Shadow of the Past" und verspricht eine besonders tiefe Verbindung zu den literarischen Wurzeln von J.R.R. Tolkien. Neben Jackson und der erfahrenen Drehbuchautorin Philippa Boyens ist ein prominenter Neuzugang an Bord: Der US-Moderator und bekennende Riesen-Fan Stephen Colbert wirkt aktiv am Drehbuch mit. Damit geht für viele Anhänger der Saga ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, da nun Passagen im Fokus stehen, die in bisherigen Verfilmungen kaum Beachtung fanden.

Reise in die Vergangenheit

Die Handlung von "Shadow of the Past" setzt zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt an: Die Geschichte spielt 14 Jahre nach dem Tod von Frodo Beutlin. In diesem neuen Kapitel machen sich seine treuen Weggefährten Sam, Merry und Pippin auf den Weg, um die Anfänge ihres großen Abenteuers noch einmal nachzuverfolgen. Dabei steht vor allem die emotionale Aufarbeitung der vergangenen Ereignisse im Vordergrund, was den Film zu einem der berührendsten Werke der Reihe machen könnte.

Geheimnis um den Ringkrieg

Sams Tochter Elanor spielt in der neuen Erzählung ebenfalls eine zentrale Rolle. Sie stößt auf ein lange verborgenes Geheimnis und ist entschlossen, die Hintergründe des Ringkrieges aufzudecken. Dabei geht es vor allem um die Frage, warum der Krieg beinahe schon verloren war, noch bevor er überhaupt richtig begonnen hatte. Diese neuen Informationen aus den Buchvorlagen sollen den Zuschauern eine völlig neue Perspektive auf die bekannte Geschichte bieten.

Rückkehr bekannter Gesichter

Auch bei der Besetzung gibt es erste Lichtblicke für die Fans. Ian McKellen wird erneut in seine ikonische Rolle als Gandalf schlüpfen. Zudem gibt es Spekulationen um Elijah Wood: Der Schauspieler deutete bereits an, dass er für den geplanten Gollum-Film als Frodo zurückkehren könnte. Die Kombination aus bewährten Kräften und neuen kreativen Einflüssen durch Colbert sorgt in der Community bereits für ordentlich Gesprächsstoff.

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