Taylor Swift und "Toy Story" – was läuft denn da?

Am 19. Juni kommt der neue Trickfilm-Hit "Toy Story 5": Die Fans sind sich sicher, dass auch Taylor Swift mitmischt. Schließlich gibt es schon Menge mysteriöse Hinweise.

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Ein Kurzvideo von Pixar vor einer Werbewand mit den Buchstaben T und S und der Zeile "She's making those moves up as she goes!" aus dem Swift-Hit "Shake It Off". 13 Postings, 13 Wolken-Emojis und das Swift-Album "1989" das jetzt auf Apple Music eine Wolke als Logo hat - mysteriöse Botschaften, die seit dem Wochenende Millionen von Fans ausflippen, rätseln und spekulieren lassen: Welche Rolle spielt Taylor Swift im für 19. Juni erwarteten Trickfilm "Toy Story 5"?

Pixar wirbt für "Toy Story 5" mit einem Song von Taylor Swift. © Pixar

Die Gerüchteküche brodelt dabei von einem Soundtrack-Song bis zu einem Kurzauftritt hoch. Sogar über eine Trickfilm-Hochzeit mit Travis Kelce wird spekuliert. Die Vorzeichen für eine Zusammenarbeit von Swift und Pixar sind ja auch zu verräterisch: Pixar setzt bei allen Werbemitteln auf Swifts Lieblingszahl "13". Die Pop-Queen selbst zündete schon im April einen Countdown in den blau und gelben Farben von“ Toy Story“ und hat auch kürzlich ihre "Essentials-Playlist" aktualisiert: von jedem Album ist nun nur mehr der fünfte Titel enthalten. Dazu wird in den Songtexten auf Apple Music und Spotify jedes "S" und "T" in den Texten großgeschrieben.

Bei Swift-Songs wird auf Spotify nun jedes "S" und "T" in den Texten großgeschrieben. © Spotify

"Toy Story 5" gilt als Sommer-Blockbuster. © Pixar

Spätestens am 9. Juni sollte das Rätsel um Taylor Swift und Toy Story gelöst sein. Da steigt in Los Angeles die Weltpremiere. Die Story verspricht ohnedies Blockbusterpotenzial. Nachdem Woody Bonnie verlassen hat, um bei Bo Peep zu bleiben und verlassenen Spielsachen dabei zu helfen, Besitzer zu finden, wird Jessie zur Anführerin von Bonnies Zimmer, mit Buzz Lightyear als Stellvertreter. Bonnie, die inzwischen acht Jahre alt ist, hat sich jedoch in ihr neues Lieblingsspielzeug, ein froschähnliches Tablet namens Lilypad, verliebt.