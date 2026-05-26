„Obsession“: Kino-Hype um Billig-Horror-Film

Nur 1 Million Dollar Budget, aber schon 60 Millionen Dollar Kassa. Der subtile Horror-Film „Obsession” sorgt für ein Kino-Beben.

„The Mandalorian and Grogu“, das heißersehnte Star-Wars -Comeback nach 7 Jahren Kino-Pause ist natürlich der Top-Film der Woche. 100 Millionen Dollar an den US-Kino-Kassen, 163 Millionen weltweit. Auf Platz 2 folgt die große Überraschung: Der Low-Budget Horror-Streifen „Obsession" spielte letztes Wochenende an den US-Kinos nämlich satte 23,9 Millionen Dollar ein und hält damit schon bei über 60 Millionen Dollar alleine in den USA.

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Und das bei einem Budget von nicht einmal 1 Million Dollar. Mehr hatte Jungregisseur Curyr Baker nicht zur Verfügung. Trotzdem konnte er Inde Navarette, die schon in der TV-Serie „Superman & Lois“ mitspielte und „Teen Wolf“-Star Michael Johnson für den verstörend beklemmenden Beziehungs-Horror-Streifen gewinnen.

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Die Story verspricht eine Extra-Portion Gänsehaut: Bear (Michael Johnston) ist seit Jahren hoffnungslos in Nikki (Inde Navarrette) verknallt. Eines Tages findet er in einem Esoterikladen die magischen Stäbchen „One Wish Willow“, die Wünsche erfüllen: Er wünscht sich Nikkis Zuneigung – und wird dies bald bereuen. Der Horror entsteht dabei vor allem durch subtile Bilder und unangenehme Situationen. Ab 3. Juni läuft "Obsession - du sollst mich lieben" dann auch in unseren Kinos.