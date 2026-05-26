Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Paul McCartney: neue Hits über die 1. Liebe und John Lennon
© Facebook

CD-Kracher

Paul McCartney: neue Hits über die 1. Liebe und John Lennon

Von
26.05.26, 11:43
Teilen

Am 29. Mai kommt das erste Pflicht-Album des Jahres: Paul McCartney arbeitet mit "The Boys Of Dungeon Lane" seine Kindheit in Liverpool auf. Auch mit Hilfe von Ringo Starr und Gedanken an John Lennon und die erste Jugendliebe 

Am 18. Juni wird Beatles-Legende Paul McCartney auch schon 84. Das Geschenk macht er sich selbst. Am Freitag kommt "The Boys Of Dungeon Lane", das bereits 20. Soloalbum nach dem Split der Fab Four (1970) und das mit einer wahren Beatles-Sensation: Beim neuen Hit „Home To Us“ ist nämlich auch Ringo Starr mit dabei. Das ist das erst 13 gemeinsame Musikprojekt der beiden nach dem Beatles-Finale.

Paul McCartney: neue Hits über die 1. Liebe und John Lennon
© Universal Music

Paul McCartney: neue Hits über die 1. Liebe und John Lennon
© Getty Images

Dazu ist bei den 14 neuen Songs, mit denen McCartney seine Kindheit in Liverpool inklusive der geheimen Jugendliebe Jasmin aufarbeitet („Ich wusste nicht, wie ich sie ansprechen sollte.“), im Geiste auch John Lenneon mit dabei. „Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, bin ich auf diesen Typen namens John Lennon gestoßen, und er kämpfte mit dem Leben – er hatte viele Probleme – also errichtete er eine Art Schutzschild, er war sehr witzig, sehr scharfzüngig. Was das Schreiben angeht, blieb diese Art von Beziehung bestehen, also konnte ich auf diesem Album sogar in Gedanken auf ihn Bezug nehmen, als ob wir immer noch gemeinsam schreiben.“

Paul McCartney: neue Hits über die 1. Liebe und John Lennon
© Universal Music/Mary McCartney

Paul McCartney: neue Hits über die 1. Liebe und John Lennon
© Getty Images


Zu den neuen Hits, die er nach seinem Auftritt bei der letzten Show von Talkmaster Stephen Colbert heuer auch mit einigen Konzerten präsentieren will, liefert McCartney nun auch einen 10-minütigen YouTube Talk mit Schauspieler Paul Mescal  der ihn ja ab 2028 in den vier kommenden Beatles-Filmen verkörpert.

„Ich habe keine Formel" erklärt McCartney dabei seine Herangehensweise, "Die Leute haben mich und John früher immer gefragt: ‚Wie macht ihr das? Wer schreibt die Musik, wer die Texte?‘ Ich weiß es nicht. Für mich gilt: Jede Geschichte, jeder Song, den man schreiben will, muss Erinnerung enthalten. Bei den Beatles haben wir immer versucht, etwas anderes zu machen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen