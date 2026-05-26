Paul McCartney: neue Hits über die 1. Liebe und John Lennon

Am 29. Mai kommt das erste Pflicht-Album des Jahres: Paul McCartney arbeitet mit "The Boys Of Dungeon Lane" seine Kindheit in Liverpool auf. Auch mit Hilfe von Ringo Starr und Gedanken an John Lennon und die erste Jugendliebe

Am 18. Juni wird Beatles-Legende Paul McCartney auch schon 84. Das Geschenk macht er sich selbst. Am Freitag kommt "The Boys Of Dungeon Lane", das bereits 20. Soloalbum nach dem Split der Fab Four (1970) und das mit einer wahren Beatles-Sensation: Beim neuen Hit „Home To Us“ ist nämlich auch Ringo Starr mit dabei. Das ist das erst 13 gemeinsame Musikprojekt der beiden nach dem Beatles-Finale.

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Dazu ist bei den 14 neuen Songs, mit denen McCartney seine Kindheit in Liverpool inklusive der geheimen Jugendliebe Jasmin aufarbeitet („Ich wusste nicht, wie ich sie ansprechen sollte.“), im Geiste auch John Lenneon mit dabei. „Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, bin ich auf diesen Typen namens John Lennon gestoßen, und er kämpfte mit dem Leben – er hatte viele Probleme – also errichtete er eine Art Schutzschild, er war sehr witzig, sehr scharfzüngig. Was das Schreiben angeht, blieb diese Art von Beziehung bestehen, also konnte ich auf diesem Album sogar in Gedanken auf ihn Bezug nehmen, als ob wir immer noch gemeinsam schreiben.“

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Zu den neuen Hits, die er nach seinem Auftritt bei der letzten Show von Talkmaster Stephen Colbert heuer auch mit einigen Konzerten präsentieren will, liefert McCartney nun auch einen 10-minütigen YouTube Talk mit Schauspieler Paul Mescal der ihn ja ab 2028 in den vier kommenden Beatles-Filmen verkörpert.

„Ich habe keine Formel" erklärt McCartney dabei seine Herangehensweise, "Die Leute haben mich und John früher immer gefragt: ‚Wie macht ihr das? Wer schreibt die Musik, wer die Texte?‘ Ich weiß es nicht. Für mich gilt: Jede Geschichte, jeder Song, den man schreiben will, muss Erinnerung enthalten. Bei den Beatles haben wir immer versucht, etwas anderes zu machen.“