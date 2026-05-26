Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival

Über 70 Top-Acts für rund 220.000 Fans an gleich vier Festival-Tagen. Das Nova Rock Festival bringt vom 11. bis 14. Juni wieder die volle Dröhnung nach Nickelsdorf und die absoluten Topstars. Als Headliner sorgen die dänischen Elvis-Rocker von Volbeat mit der aktuellen Hit-CD „God of Angels Trust“ (11. Juni), die ewigen Kulthits „Boys Don’t Cry“ oder „Friday I’m in Love“ der Grufties von The Cure (12. Juni), die nimmermüden Iron Maiden mit der Jubiläums-Show „Run For Your Lives“, bei der man erstmals seit 1988 auch wieder die Tour-Rarität „Infinite Dreams“ anstimmt, und die Rock-Giganten Bring Me The Horizon (14. Juni) für Stimmung.

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Headliner: Volbeat (o.) und The Cure (u.)

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Highlights: Iron Maiden mit Monster Eddie (o.) und Bring Me The Horizon (u.)

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Dazu stehen auf den Pannonia Fields auch The Offspring, Kaleo, The Pretty Reckless, Papa Roach, Sabaton, Trivium, Alter Bridge, Sepultura, Soul Asylum, The Rasmus, Rage-Against-The-Machine-Mastermind Tom Morello, der noch bis Ende Mai an der Seite von Bruce Springsteen eine Wut-Show gegen US-Präsident Donald Trump abzieht, und die Sex Pistols mit dem neuen Sänger Frank Carter auf dem Line-Up. Ein Band-Paket der Extraklasse.

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Hits: Tom Morello (o.) und die Sex Pistols (u.)

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Halten u.a. Lemo und die Leider-nicht-ESC-Teilnehmer von FREVD in Nickelsdorf die rot-weiß-roten Rock-Fahnen hoch, so wird auch dem Deutsch-Rock wieder eine große Bühne gegeben: Feine Sahne Fischfilet, Madsen, Kanonenfieber, Querbeat sowie Roy Bianco & die Abbrunzati Boys.

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