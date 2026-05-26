Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival
© Getty Images

Ihr Ticket Gewinn

Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival

Teilen

Über 70 Top-Acts für rund 220.000 Fans an gleich vier Festival-Tagen. Das Nova Rock Festival bringt vom 11. bis 14. Juni wieder die volle Dröhnung nach Nickelsdorf und die absoluten Topstars. Als Headliner sorgen die dänischen Elvis-Rocker von Volbeat mit der aktuellen Hit-CD „God of Angels Trust“ (11. Juni), die ewigen Kulthits „Boys Don’t Cry“ oder „Friday I’m in Love“ der Grufties von The Cure (12. Juni), die nimmermüden Iron Maiden mit der Jubiläums-Show „Run For Your Lives“, bei der man erstmals seit 1988 auch wieder die Tour-Rarität „Infinite Dreams“ anstimmt, und die Rock-Giganten Bring Me The Horizon (14. Juni) für Stimmung.

Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival
© Barracuda Music

Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival
© Getty Images
 

Headliner: Volbeat (o.) und The Cure (u.) 

Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival
© Getty Images

Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival
© Getty Images

Highlights: Iron Maiden mit Monster Eddie (o.) und Bring Me The Horizon   (u.)  

Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival
© Getty Images

Dazu stehen auf den Pannonia Fields auch The Offspring, Kaleo, The Pretty Reckless, Papa Roach, Sabaton, Trivium, Alter Bridge, Sepultura, Soul Asylum, The Rasmus, Rage-Against-The-Machine-Mastermind Tom Morello, der noch bis Ende Mai an der Seite von Bruce Springsteen eine Wut-Show gegen US-Präsident Donald Trump abzieht, und die Sex Pistols mit dem neuen Sänger Frank Carter auf dem Line-Up. Ein Band-Paket der Extraklasse.

Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival
© Getty Images

Hits: Tom Morello (o.) und die Sex Pistols (u.) 

Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival
© Getty Images

Halten u.a. Lemo und die Leider-nicht-ESC-Teilnehmer von FREVD in Nickelsdorf die rot-weiß-roten Rock-Fahnen hoch, so wird auch dem Deutsch-Rock wieder eine große Bühne gegeben: Feine Sahne Fischfilet, Madsen, Kanonenfieber, Querbeat sowie Roy Bianco & die Abbrunzati Boys.

Letzte Chance! oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival
© zeidler

Mit oe24 sind Sie bei der größten Rock-Party des Landes live dabei: Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x2 der begehrten Festival-Pässe für die 4-tägige Nova-Rock-Dröhnung. Gleich reinklicken!
  

* Pflichtfelder
Ja, ich will am Gewinnspiel teilnehmen und akzeptiere die Teilnahmebestimmungen.

Hier kann ich die Datenschutzbestimmungen einsehen.
Ja, ich möchte künftig rasch und bequem über aktuelle Gewinnspiele, neue Vorteilsangebote und sonstige Aktionen und Projekte der oe24 media group GmbH (Tageszeitung ÖSTERREICH), A.Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH (oe24.tv) und deren Werbepartner informiert werden. Auf die Möglichkeit des Widerrufs dieser Einwilligung wird ausdrücklich hingewiesen. Mit der Anmeldung zu diesen Newslettern gelten die Datenschutzbestimmungen.
Das Gewinnspiel endet am 5. Juni 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!      
OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen