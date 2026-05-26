Birgit Schrowange packt aus: "Habe Testament und Ehevertrag"

Geld-Beichte einer TV-Ikone: Nach fast vierzig Jahren im Rampenlicht spricht Moderatorin Birgit Schrowange nun offen über ihr einstiges finanzielles Desaster an der Börse und darüber, wie sie vorgesorgt hat.

Nach fast vierzig Jahren im Rampenlicht zieht die bekannte Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange (68) eine überraschende Bilanz über ihr Leben abseits der Kameras und spricht offen über ein verheimlichtes finanzielles Desaster. Die Wahl-Münchnerin gilt heute eigentlich als absolute Expertin in Sachen Geldanlage und Vermögensaufbau. Doch der Weg zur Finanz-Checkerin war steinig, denn die TV-Ikone musste erst durch eine harte Schule gehen und verlor bei riskanten Spekulationen viel Geld.

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Ausgerechnet während des großen Internet-Booms um die Jahrtausendwende – der sogenannten Dotcom-Blase, die unzählige Kleinanleger Kopf und Kragen kostete – verließ Schrowange der finanzielle Verstand. Sie setzte auf die falschen Online-Aktien und erlitt Schiffbruch. Im Interview mit dem „BBBanking Kundenmagazin“ erinnert sich die 68-Jährige schonungslos an den folgenschweren Fehler: „Ja, da habe ich gezockt. Das war mir eine Lehre.“





Das bittere Lehrgeld habe bei ihr allerdings zu einem radikalen Umdenken beim Thema Geld geführt: „Heute unterscheide ich klar zwischen Investieren und Zocken. Ich habe ein sehr kleines Budget, mit dem ich bewusst Risiken eingehe. Aber der überwiegende Teil meines Vermögens ist langfristig, breit gestreut und solide investiert.“

Ihre neue Strategie im Alter

Ihr Erspartes liegt heute sicher aufgeteilt in einer Mischung aus „ETFs und aktiv gemanagten Fonds“. Das wilde Spekulieren überlässt sie mittlerweile den Jüngeren, denen sie zwar zu Risikobereitschaft rät, „aber immer mit Augenmaß“. Für sie selbst hat sich der Fokus ohnehin verschoben: „In meinem Alter steht nicht mehr maximales Wachstum im Vordergrund, sondern Erhalt und regelmäßige Erträge. Dividenden spielen eine größere Rolle.“

Zur finanziellen Vorsorge gehört für Schrowange aber nicht nur die Börse, sondern auch eiserne Disziplin beim Erbe, um Streitigkeiten in den eigenen vier Wänden gar nicht erst aufkommen zu lassen: „Ich habe ein Testament und einen Ehevertrag. Gerade in Patchwork-Familien ist Klarheit entscheidend. Das gibt Sicherheit – und Frieden. Sein Vermögen an den Ehepartner oder an Kinder zu übertragen, kann man aktiv gestalten, auch schon zu Lebenzeiten.“





Die Moderatorin hat im Jahr 2023 den Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer geheiratet. Gemeinsam managen sie eine große Familie: Schrowange brachte ihren Sohn aus der früheren Beziehung mit ZDF-Talker Markus Lanz mit in die Ehe, ihr neuer Ehemann hat ebenfalls zwei Kinder.

Reichtum bedeutet für sie heute etwas anderes

Obwohl sie sich täglich mit Aktienkursen beschäftigt, stellt Geld für Schrowange heute nicht mehr den Mittelpunkt des Lebens dar. Die wahren Säulen für Zufriedenheit seien für sie vielmehr Gesundheit, Zeit und persönliche Freiheit. Die finanzielle Unabhängigkeit sichere ihr dabei lediglich diese Freiräume. Für die TV-Legende steht fest: „Ich bin dankbar für das Leben, das ich führen darf. Und ich sehe es als Verantwortung, durch mein Engagement auch etwas zurückzugeben.“