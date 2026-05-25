"Keine Pension" – So reich ist Schlager-Urgestein Bernhard Brink

Schlagerlegende Bernhard Brink verabschiedet sich nach über fünf Jahrzehnten von der Bühne und überrascht im Zuge dessen mit einer ehrlichen Beichte über seine finanzielle Absicherung im Alter.

Eine Ära des deutschen Schlagers geht zu Ende: Nach weit mehr als fünf Jahrzehnten auf den großen Bühnen hat Bernhard Brink (74) seinen Abschied verkündet. Im kommenden Jahr verabschiedet sich der Kult-Sänger mit einer großen Tournee unter dem bezeichnenden Titel „Danke für die Zeit“ von seinen treuen Fans. Doch während der Abschiedsschmerz in der Schlagerwelt groß ist, blickt Brink selbst vollkommen tiefenentspannt in die Zukunft. Im Interview mit t-online.de sprach der Musiker nun offen wie selten zuvor über sein Geld und verriet, warum er vom Staat keinen einzigen Cent braucht.

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„Ich habe gar keine Rente“

Wer glaubt, dass ein Schlagerstar seines Kalibers im Alter brav seine staatliche Pension bezieht, der irrt gewaltig. „Ich habe gar keine Rente“, stellte Brink überraschend klar. Seinen offiziellen Rentenbescheid habe er sich in all den Jahren nicht einmal angesehen. Der Grund dafür liegt in seiner frühen Weitsicht: Schon in jungen Jahren, als die ersten großen Gagen eintrudelten, sei ihm bewusst gewesen, dass er als freischaffender Künstler selbst für das Alter ansparen muss.





Den entscheidenden Tipp für die perfekte Vorsorge bekam er dabei aus der eigenen Familie. Da sein Vater Architekt war, wurde dem Sänger das Gespür für das Betongold quasi in die Wiege gelegt: „Ich habe mich mit Immobilien also sozusagen selbst berentet. Ich habe gut vorgesorgt.“

Sparsames Leben und der Traum von Mallorca

Trotz des jahrzehntelangen Erfolgs ist der gebürtige Niedersachse bodenständig geblieben. Brink betont, dass er kein Mensch sei, der das Geld sinnlos für Luxusgüter oder teuren Schmuck „rausknallt“. Seine einzige, fast schon bescheidene Schwäche: Neue Tennissachen. Doch selbst bei Sportbekleidung sei es meistens seine Ehefrau Ute, die ihn erst zum Kauf überreden müsse, obwohl sein Vermögen im zweistelligen Millionenbereich liegen soll.

Bernhard Brink und seine Gattin Ute auf dem Tennisplatz. © Getty Images

Wenn Brink Geld in die Hand nimmt, dann nur mit Plan – und das nächste Großprojekt steht bereits vor der Tür. Gemeinsam mit seiner Ute, mit der er seit fast 40 Jahren verheiratet ist, plant der Musiker den Umzug nach Mallorca. Die Baleareninsel soll der zweite Hauptwohnsitz des Paares werden und den wohlverdienten Ruhestand perfekt machen. Dank kluger Immobilien-Investitionen steht diesem Traum im sonnigen Süden absolut nichts im Wege.