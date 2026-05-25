„Tutto Gas“ zu Pfingsten: Naschenweng liefert heiße Bikini-Show

Schlager-Star Melissa Naschenweng heizt denFans zu Pfingsten ordentlich ein und sorgt mit einer Reihe heißer Bikini-Fotos direkt von der italienischen Adria für Begeisterung.

Während in manchen Teilen der Heimat das Wetter noch unschlüssig ist, macht Melissa Naschenweng (35) Ernst und läutet die Badesaison hochoffiziell ein. Die Kärntner Chartstürmerin sorgt derzeit mit einem aktuellen Social-Media-Post für ordentlich Schnappatmung bei ihren Fans. Direkt von der Adriaküste schickte sie eine ganze Bilder-Slideshow in die Heimat, die keinen Zweifel offenlässt: Das „Bikiniwetter“ ist vollends ausgebrochen.

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„Mehr Bilder als Worte heute“

Auf dem neuesten Schnappschuss präsentiert sich die „Lederhosen-Rockerin“ topfit im bunt gemusterten Bikini am Sandstrand, die Sonnenbrille im Gesicht und das Meer im Hintergrund. Die Sängerin selbst kommentierte ihren Beitrag gewohnt locker: „Bikiniwetter. Mehr Bilder als Worte heute. Ich denke, das letzte Foto ist das beste“, scherzte sie und schickte liebe Grüße aus dem Pfingsturlaub an der Adria.





Innerhalb weniger Minuten sammelten sich tausende Likes und begeisterte Kommentare unter dem Posting. Ihre Community geizte nicht mit Komplimenten für den durchtrainierten Look und wünschte der Musikerin erholsame Feiertage im Süden.

Vollgas im Urlaub: „Es gibt nur ein Gas, #tuttogas“

Wer jedoch glaubt, dass die Powerfrau im Urlaub nur faul in der Sonne liegt, täuscht sich. In ihren begleitenden Instagram-Storys stellte die Kärntnerin klar, dass bei ihr auch in den Ferien die Energie nicht zu kurz kommt. Mit dem Spruch „Es gibt nur ein Gas, #tuttogas“ feiert sie das Festival und ihren Song "Difigiano"

Nach den anstrengenden Konzertwochen der letzten Zeit scheint sich die Musikerin die Meeresbrise redlich verdient zu haben – und die Fans freuen sich sichtlich über die sonnigen Einblicke in ihre wohlverdiente Auszeit.