Beachvolleyball-Comeback: Bagger-Alarm in Pörtschach

Das Pfingstwochenende in Pörtschach brachte den Beachvolleyball zurück an den Wörthersee. In der fast ausverkauften Werzers Arena herrschte bei den hitschies Masters absolute Partystimmung.

Das Turnier knüpfte nahtlos an legendäre Zeiten an. Am Sonntagabend verlagerte sich die große Beach-Party schließlich direkt in das Werzers Bootshaus, wo bei der hitschies Night ausgelassen gefeiert wurde. Insgesamt pilgerten über die Tage verteilt mehr als 5.000 Fans in das Stadion am See und verwandelten den Center Court in einen echten sportlichen Hexenkessel. Auch auf der VIP-Tribüne drängten sich die Gäste bis auf den letzten Platz. Prominente Namen aus Sport, Society und Wirtschaft peitschten die Beach-Asse nach vorne.

Philip und Julia Hitschler mit Thomas Muster. © Harald Steiner

Promis feiern im Bootshaus

Alexandra Meissnitzer und Nici Schmidhofer © Harald Steiner

Unter den Gästen der exklusiven Partynacht waren die Hitschler-Geschwister Philip und Julia gemeinsam mit Mama Gabriele. Sie feierten an der Seite von rot-weiß-roten Sport-Größen und Prominenten wie Thomas Muster, Otto und Shirley Retzer, Alexandra Meissnitzer, Nici Schmidhofer sowie Mirjam Puchner. Ebenfalls vor Ort gesichtet wurden Mona und Alexander Maier, Peter und Daniela Legat, Wörthersee-Gastronomin Katrin Olipitz mit Unternehmer-Freund Christian Kren und Hotliere Ursula Pemberger.

Katrin Olipitz und Christian Kren © Harald Steiner

Zukunft am Wörthersee gesichert

Peter und Daniela Legath. © Harald Steiner

Hinter den Kulissen wurden bereits während des laufenden Events die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Die Erfolgsgeschichte in Kärnten soll langfristig weitergehen, weshalb aktuell ein Dreijahresvertrag verhandelt wird. Wenn alles nach Plan läuft, steht dem Standort ein noch größeres Highlight bevor: Schon 2027 könnten die hitschies Masters zu einem internationalen Turnier aufsteigen.

Mona und Alexander Maier © Harald Steiner

Sensationelle Stimmung am Center Court

Klinger Sisters in Action © Harald Steiner

Die Begeisterung über die Rückkehr des Sports an den See ist auch bei den Sponsoren riesig. Philip Hitschler-Becker, CEO von hitschies International, zeigte sich vom Erlebnis und der Stimmung vor dieser Kulisse absolut begeistert und betonte, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert zu haben. Das Ziel für die Zukunft steht für die Verantwortlichen jedenfalls fest: Sie wollen noch ordentlich etwas draufsetzen und sind gekommen, um zu bleiben.