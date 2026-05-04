Heiß im Bikini! Nina Proll und Melissa Naschenweng lassen die Hüllen fallen

Die Temperaturen steigen und die Hüllen fallen. Nina Proll und Melissa Naschenweng sorgen mit ihren Traumkörpern für Schnappatmung.

Während sich die heimischen Temperaturen allmählich in Richtung sommerlicher Gefilde vortasten, haben zwei der wohl markantesten Gesichter der österreichischen Unterhaltungsszene bereits den „Startschuss“ für die Badesaison gegeben. Mit einer ordentlichen Portion italienischem Flair und einer Ästhetik, die manch einem Betrachter die Sprache verschlagen mag, präsentieren sich Melissa Naschenweng und Nina Proll fernab der Heimat in Bestform.

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Goldene Stunden für die „Lederhosen-Rockerin“

Melissa Naschenweng, die man sonst eher für ihre energiegeladenen Auftritte in alpiner Kluft kennt, tauschte die Harmonika gegen das sanfte Rauschen der Adria. Ein kurzer Abstecher nach Italien genügte, um die Fangemeinde in helle Aufregung zu versetzen. Unter dem Schlagwort „Golden Hour“ teilte sie eine Aufnahme, die sie in einem hellen Bikini kniend im seichten Wasser zeigt, während die untergehende Sonne die Szenerie in ein fast schon magisches Licht taucht.

Die Resonanz ließ – wie zu erwarten – nicht lange auf sich warten. Hunderte Kommentare unter dem Beitrag zeugen davon, dass der „Summerglow“ der Kärntnerin weit über die Grenzen Italiens hinaus für Begeisterung sorgt.

Melissa Naschenweng zeigt ihren Traumkörper. © Instagram

Nina Proll: Dolce Farniente auf Sizilien

Einige Breitengrade weiter südlich, im malerischen Taormina auf Sizilien, zelebriert Schauspiel-Ikone Nina Proll das süße Nichtstun. Wer die Proll kennt, weiß, dass sie ihre optischen Reize stets mit einem Augenzwinkern und einer gehörigen Portion Wiener Schmäh garniert. So kommentierte sie ihre Bikini-Show – unter anderem in einem feurigen Rot – gewohnt ironisch mit den Worten: „...ein erfolgloser Tag geht zu Ende! Aber was soll's... Hauptsache man ist gesund und der Mann hat Arbeit...“

Nina Proll sexy in Rot. © Instagram

Trotz der humorvollen Untertöne lassen die Aufnahmen keinen Zweifel daran, dass die Mimin die Kunst der Inszenierung perfekt beherrscht. Ob lässig mit Sonnenbrille auf der Liege oder in verschiedenen Ensembles, die sie während ihres Aufenthalts präsentierte: Nina Proll beweist, dass Stil und Selbstbewusstsein keine Frage des Alters, sondern der Attitüde sind.

Es scheint, als hätten unsere heimischen Exporte den italienischen Frühling nicht nur gefunden, sondern ihn eigenhändig zur Hochsaison erklärt. Ein wahres Vergnügen für das Auge – und eine charmante Erinnerung daran, dass der Sommer nun endgültig vor der Tür steht.