Am Dienstag kommt der neue Hit der Rolling Stones

Der Countdown läuft. Am Dienstag um 18 Uhr wollen die Stones alle Details zur neuen, für 10. Juli geplanten CD „Foreign Tongues“ verraten. Dazu gibt’s auch gleich die Premiere vom neuen Hit „In The Stars“.

Am 11. April lieferte man die auf weltweit nur 1.000 Stück limitierte Single „Rough and Twisted“ noch unter dem seit Jahrzehnten für Geheimaktionen benützten Pseudonym „The Coakroaches“ (oe24 berichtete) – jetzt legt die dienstälteste und größte Rockband aller Zeiten wieder unter dem gewohnten Namen los. Die Rolling Stones präsentieren am Dienstag (5. Mai) um 18 Uhr ihre neue Single „In The Stars“. Den ersten Vorboten der für 10. Juli erwarteten CD „Foreign Tongues“.

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Nach einer Reihe mysteriöser Plakate, auch vor dem Mistkübel einer Wiener Schule (!), wollen die Stones heute alle Geheimnisse zum neuen Album lüften: Daraufhin deutet ein Countdown auf den bandeigenen Social Media Kanälen und im Londoner Stones Store hin.

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Das Album-Cover zeigt, inspiriert von den Gemälden des 49-jährigen amerikanischen Malers Nathaniel Mary Quinn, eine gewöhnungsbedürftige Collage der Gesichter von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood. Dazu gibt es auch eine neue, adaptierte Version der berühmten Stones-Zunge.

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Die neue CD, der Nachfolger des Grammy-dotierten 2023er Werks „Hackney Diamonds,“ mit dem sich die Stones Platz 1 der Jahrescharts in Österreich sicherten, gilt als Rock-Hit des Jahres. Superfans haben bereits einige der 14 Song-Titel dechiffriert. Neben „Rough and Twisted” und “In The Stars“, sollen auch “Jealousy”, “I Never Want to Lose You” und ”Mr Charm” auf dem bereits 25. Stones Album ertönen.

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Am Mittwoch (6. Mai), will Jagger dann wohl noch mehr Details verraten. Schließlich ist er ja in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon zu Gast. Der erste TV-Auftritt zum Rock-Hammer des Jahres.