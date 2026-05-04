Schock-Posting: Mode-Experte Adi Weiss stürzte 40 Meter in die Tiefe!

Nach einem beinahe fatalen nächtlichen Sturz aus 40 Metern Höhe in eine Schlucht, meldet sich Mode-Experte Adi Weiss zutiefst dankbar und wie durch ein Wunder nur leicht verletzt mit dem Beistand von "tausend Schutzengeln" aus dem Krankenhaus zurück.

Dramatische Stunden um Österreichs "Style Up Your Life!"-Herausgeber Adi Weiss: Was wie ein Albtraum klingt, wurde für den Publikumsliebling bittere Realität. In einer emotionalen Nachricht auf Instagram teilte Weiss Details eines Unfalls mit, der weitaus schlimmer hätte enden können.

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Ein Sturz wie aus einem Horrorfilm

Die Schilderungen, die Adi Weiss in seiner Instagram-Story veröffentlichte, lassen einem den Atem stocken. Mitten in der Nacht stürzte er in der Südsteiermark – ohne Auto – stolze 40 Meter tief in eine Schlucht. In einer Situation, die für die meisten fatal geendet hätte, spricht der Style-Experte von einer überirdischen Fügung: „Und gefühlt 1000 Schutzengeln an meiner Seite.“ Im Gespräch mit oe24 sagt er: Ich lebe noch. Das glaubt man alles nicht." Mitten in der Nacht habe eine Rettungsaktion mit der Feuerwehr stattgefunden, die ihn zum Glück wohlauf bergen konnte.

Das Wunder von Wagna

Trotz der enormen Fallhöhe grenzt sein körperlicher Zustand an ein medizinisches Wunder. Weiss kam laut eigenen Angaben mit lediglich zwei kleinen Schürfwunden und einem geprellten Knie davon. Zur medizinischen Abklärung und Erstversorgung begab er sich in das Krankenhaus Wagna, wo er sich sichtlich wohlfühlte. Ein dort gepostetes Selfie zeigt ihn bereits wieder lächelnd in Begleitung von zwei Damen des Hauses, wobei er betonte, wie wunderbar er dort aufgehoben gewesen sei.

Ein neuer Blick auf das Leben

Der Schock sitzt tief, doch die Dankbarkeit überwiegt. Der Vorfall scheint beim sonst so quirligen Society-Experten tiefe Spuren hinterlassen zu haben. Er mahnte seine Follower, das Leben und die eigene Existenz nicht als selbstverständlich anzusehen: „Manchmal erinnert dich das Leben ganz kurz daran, wie schnell alles gehen kann. Und wie verdammt dankbar man sein sollte, einfach hier zu sein.“

Nach diesem dramatischen Zwischenfall scheint Adi Weiss nun auf dem besten Weg der Besserung zu sein und genießt die „zweite Chance“, die ihm seine tausend Schutzengel in jener Nacht geschenkt haben.