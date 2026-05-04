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"Der Teufel trägt Prada 2" übertrifft alle Erwartungen
© 20th Century Studios

Kino-Wunder

"Der Teufel trägt Prada 2" übertrifft alle Erwartungen

04.05.26, 11:51
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Meryl Streep, Anne Hathaway und Co. sorgen mit „Der Teufel trägt Prada 2“ für einen neuen Kino-Hype: 236,6 Millionen Dollar Kassa und weltweit auf Platz 1. Schon kommendes Wochenende wird der 1. Film übertrumpft.   

233, 6 Millionen Dollar Kassa weltweit am Startwochenende und nach nur 3 Tagen schon auf Platz 7 der Jahrescharts. „Der Teufel trägt Prada 2“ übertrifft selbst die kühnsten Prognosen, die dem heißersehnten Sequel des 2006er-Kultfilms ja schon satte 180 Millionen zugetraut haben.

© 20th Century Studios
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Der Erfolg von Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Co. beruht in erster Linie auf den internationalen Kinomärkten: da spielte „Prada 2“ ja fast 156,6 Millionen Dollar ein. In den USA stürmt man mit satten 77 Millionen Dollar Kassa natürlich auf Platz 1. Deutlich vor dem Jackson Biopic „Michael“ (54 Millionen).

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© 20th Century Studios


In Deutschland fährt die Mode- und Mediensatire das zweitbeste Startergebnis des Jahres ein. 625.000 Kinobesucher und 8,3 Millionen Euro Kassa. Nur „Super Mario (1,2 Millionen Besucher) startete galaktischer! „Prada 2“ legte damit auch den besten Start einer Hollywood-Komödie seit „Barbie“ (2023) hin und die bislang besten Einspielergebnisse der Karriere für Meryl Streep und Anne Hathaway.

© 20th Century Studios


Auch in Frankreich, Spanien oder Argentinien stürmt „Der Teufel trägt Prada 2“ die Charts Ebenso in Österreich, wo Insider für „Prada“ mit über 55.000 Besuchern am Startwochenende rechnen. Also ähnliche Zahlen wie zuletzt bei „Michael“.

Eines ist schon jetzt fix: Bereits am kommenden Wochenende wird „Der Teufel trägt Prada 2“ das Gesamtergebnis des ersten Teils (knapp 327 Mio. Dollar) übertreffen.

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