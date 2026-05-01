Sky verliert Vorherrschaft beim Europacup an DAZN und Canal+

Paukenschlag in der österreichischen TV-Landschaft! Ab der Saison 2027/28 wird die Champions League fast komplett von Sky zu DAZN wandern. Auch bei den anderen Bewerben bleibt kein Stein auf dem anderen.

Der europäische Fußball-Abend vor dem Fernseher wird sich für Fans in Österreich radikal ändern. Ab der Saison 2027/28 übernimmt DAZN die Hauptrechte an der UEFA Champions League. Der Streaming-Anbieter sicherte sich ein Paket über 186 Live-Spiele pro Saison. Für Sky-Abonnenten bleibt nur ein kleiner Trost: Der Sender darf sich künftig lediglich das Top-Spiel am Dienstag per Wahlrecht aussuchen.

DAZN wird zur neuen Fussball-Heimat

Damit verliert Sky nach jahrelanger Dominanz seine Vormachtstellung in der Königsklasse. Wer ab Sommer 2027 den Großteil der Spiele sehen will, muss ein Abo bei DAZN abschließen. Auch das Free-TV mischt mit: Joyn und Puls4 haben sich die Rechte für das Champions-League-Finale sowie den UEFA Super Cup gesichert und bringen diese Highlights kostenlos auf die Bildschirme.

Canal+ schluckt die kleinen Bewerbe komplett

Noch deutlicher fällt der Wechsel in den "kleineren" Bewerben aus. Canal+ hat sich die Exklusivrechte für die Europa League und die Conference League gesichert. Ab 2027 zeigt der Anbieter alle 342 Partien dieser Wettbewerbe exklusiv in Österreich. Bisher teilten sich Sky, Canal+ und ServusTV die Übertragungen, doch dieses Modell ist bald Geschichte. Canal+ wird somit zum alleinigen Ansprechpartner für alle Fans, die die österreichischen Vertreter international verfolgen wollen.

Alte Ordnung gilt noch bis Sommer 2027

Für die kommende Saison 2026/27 ändert sich für die Zuseher erst einmal nichts. Sky bleibt wie gewohnt der Hauptrechteinhaber für alle drei UEFA-Klubbewerbe. Canal+ zeigt weiterhin das ausgewählte Top-Spiel am Mittwoch in der Champions League sowie eine Top-Partie der Europa oder Conference League am Donnerstag. Erst mit dem Start der Saison 2027/28 treten die neuen Verträge in Kraft, die das TV-Gefüge in Österreich für vier Jahre komplett neu ordnen werden.