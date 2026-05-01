Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
Sky Bundesliga
© GEPA

Ende einer Ära:

Sky verliert Vorherrschaft beim Europacup an DAZN und Canal+

01.05.26, 23:42
Teilen

Paukenschlag in der österreichischen TV-Landschaft! Ab der Saison 2027/28 wird die Champions League fast komplett von Sky zu DAZN wandern. Auch bei den anderen Bewerben bleibt kein Stein auf dem anderen.

Der europäische Fußball-Abend vor dem Fernseher wird sich für Fans in Österreich radikal ändern. Ab der Saison 2027/28 übernimmt DAZN die Hauptrechte an der UEFA Champions League. Der Streaming-Anbieter sicherte sich ein Paket über 186 Live-Spiele pro Saison. Für Sky-Abonnenten bleibt nur ein kleiner Trost: Der Sender darf sich künftig lediglich das Top-Spiel am Dienstag per Wahlrecht aussuchen.

DAZN wird zur neuen Fussball-Heimat

Damit verliert Sky nach jahrelanger Dominanz seine Vormachtstellung in der Königsklasse. Wer ab Sommer 2027 den Großteil der Spiele sehen will, muss ein Abo bei DAZN abschließen. Auch das Free-TV mischt mit: Joyn und Puls4 haben sich die Rechte für das Champions-League-Finale sowie den UEFA Super Cup gesichert und bringen diese Highlights kostenlos auf die Bildschirme.

Canal+ schluckt die kleinen Bewerbe komplett

Noch deutlicher fällt der Wechsel in den "kleineren" Bewerben aus. Canal+ hat sich die Exklusivrechte für die Europa League und die Conference League gesichert. Ab 2027 zeigt der Anbieter alle 342 Partien dieser Wettbewerbe exklusiv in Österreich. Bisher teilten sich Sky, Canal+ und ServusTV die Übertragungen, doch dieses Modell ist bald Geschichte. Canal+ wird somit zum alleinigen Ansprechpartner für alle Fans, die die österreichischen Vertreter international verfolgen wollen.

Alte Ordnung gilt noch bis Sommer 2027

Für die kommende Saison 2026/27 ändert sich für die Zuseher erst einmal nichts. Sky bleibt wie gewohnt der Hauptrechteinhaber für alle drei UEFA-Klubbewerbe. Canal+ zeigt weiterhin das ausgewählte Top-Spiel am Mittwoch in der Champions League sowie eine Top-Partie der Europa oder Conference League am Donnerstag. Erst mit dem Start der Saison 2027/28 treten die neuen Verträge in Kraft, die das TV-Gefüge in Österreich für vier Jahre komplett neu ordnen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen