Met Gala 2026: Diese Stars boykottieren das Fashion-Spektakel des Jahres

Heute ist es wieder so weit! Die Met Gala 2026 findet statt und Hollywoods Elite versammelt sich im Metropolitan Museum of Art in New York City. Doch einige der größten Namen dürften dieses Jahr fehlen. Wir verraten vorab, welche Stars heute nicht über die berühmten Stufen der Met stolzieren werden.

Wenn sich am ersten Montag im Mai die Stufen des Metropolitan Museum of Art in einen Laufsteg verwandeln, ist eines sicher: Die Modewelt hält den Atem an. Die Met Gala gilt nicht umsonst als das glamouröseste Event des Jahres und ist jedes Jahr aufs Neue ein Schaulaufen aus Couture, Kunst und kulturellem Zeitgeist. Heute ist es endlich wieder so weit: Die Met Gala 2026 öffnet ihre Türen.

Thema & Dresscode 2026: Mode als Kunstform

In diesem Jahr steht alles im Zeichen von Kostümkunst. Der dazugehörige Dresscode „Fashion Is Art“ (Mode ist Kunst) lässt bewusst viel Interpretationsspielraum. Eine Einladung an die Stars, Mode nicht nur zu tragen, sondern als Ausdrucksform zu inszenieren.

Als Co-Vorsitzende führen dieses Jahr echte Powerfrauen durch den Abend: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams und natürlich Anna Wintour. Unterstützt werden sie unter anderem von den Ehrenvorsitzenden Jeff Bezos und Lauren Sánchez.

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Diese Stars werden erwartet

Rund 450 Gäste sollen 2026 geladen sein, darunter Namen, die regelmäßig für ikonische Met-Momente sorgen: Rihanna, Lady Gaga, Bad Bunny, Rosalía und Co. sollen wieder für Wow-Looks sorgen. Besonders spannend: Beyoncé kehrt nach rund zehn Jahren erstmals zur Met Gala zurück.

Diese Stars sollen 2026 fehlen – und warum

Zendaya

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Eine Met Gala ohne Zendaya? Kaum vorstellbar – und doch genau das könnte dieses Jahr Realität werden. Die 29-Jährige gilt als eine der unangefochtenen Fashion-Queens des Events. Seit ihrem Debüt 2015 liefert sie gemeinsam mit Stylist Law Roach einen ikonischen Look nach dem anderen.

Doch laut aktuellen Berichten könnte Zendaya 2026 aussetzen. Die möglichen Gründe sorgen für Spekulationen. Manche Medien berichten etwa von einer bewussten Pause vom Rampenlicht. Zwischen großen Filmprojekten wie „The Drama“ mit Robert Pattinson, neuen Staffeln der Erfolgsserie „Euphoria“ und kommenden Blockbustern von Christopher Nolan soll sie sich eine Auszeit vom Medienrummel nehmen. Andere berichten wiederum sie boykottiere das Event wegen Jeff Bezos. Der Amazon-Milliardär kaufte sich dieses Jahr in das Event ein, was für große Empörung unter den Stars sorgt.

Gwyneth Paltrow

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Auch sie gehört zu den Namen, bei denen ein Met-Gala-Auftritt alles andere als garantiert ist. Die Schauspielerin und Goop-Gründerin hatte in der Vergangenheit kein Blatt vor den Mund genommen und das Event als „zu heiß, zu voll und überbewertet“ beschrieben. Zwar kehrte sie nach dieses Aussagen schon öfter auf die Stufen der Met zurück, doch 2026 soll sie der Veranstaltung angeblich wieder fern bleiben.

Nicki Minaj

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Um die Rapperin ranken sich derzeit besonders viele Gerüchte. Insider berichten, dass sie nach kontroversen Aussagen politischer Natur in Hollywood zunehmend auf Distanz stößt – und angeblich sogar höchstpersönlich von Anna Wintour von der Gästeliste gestrichen wurde. Ob sie tatsächlich „ausgeladen“ wurde oder sich selbst zurückzieht, ist unklar. Gesprächsstoff liefert ihr möglicher Ausfall aber allemal.

Kritik rund um die Met Gala 2026

Fest steht: Nicht nur die Mode sorgt dieses Jahr für Schlagzeilen. Die Rolle von Jeff Bezos und Lauren Sánchez als Ehrenvorsitzende stößt auf Widerstand. In New York City tauchten zuletzt Plakate auf, die zum Boykott der „Bezos Met Gala“ aufrufen. Die Botschaft: Tech-Milliardäre, die ihren Reichtum unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen erwirtschaftet haben, hätten auf einer derart glamourösen Veranstaltung nichts verloren.

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Nichtsdestotrotz verspricht die Met Gala auch dieses Jahr wieder ein Spektakel der Extraklasse zu werden. Doch die Abwesenheit einiger Stil-Ikonen könnte dem Abend eine neue Dynamik verleihen. Ob Zendaya wirklich fehlt, ob sich Nicki Minaj blicken lässt oder Gwyneth Paltrow überraschend zurückkehrt – genau diese Ungewissheit macht die Met Gala jedes Jahr aufs Neue so spannend.