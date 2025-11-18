Met Gala 2026: Das Motto des größten Mode-Events wurde bekannt gegeben und lautet....

Das Motto der Met Gala 2026 steht fest und es könnte kaum künstlerischer sein. Was das Motto ist und warum die Fashion-Welt jetzt schon gespannt auf die Gala im Mai wartet, lesen Sie hier.

Die Fashion-Welt hat wieder einen Grund, kollektiv die Luft anzuhalten, denn das Motto der Met Gala 2026 ist da! Und es könnte kaum künstlerischer, philosophischer und glamouröser sein. Unter dem Titel „Kunst des Kostüms“ widmet sich das größte Mode-Event des Jahres einer Frage, die Designer:innen, Kunstschaffende und Modefans seit Jahrhunderten beschäftigt: Wo endet Kleidung und wo beginnt Kunst?

© Getty Images

Met Gala Motto: Mode trifft Museumskunst

Die begleitende Ausstellung des Costume Institute im Metropolitan Museum of Art greift diese Frage auf und rückt den bekleideten Körper in den Mittelpunkt. Statt Mode losgelöst zu betrachten, soll 2026 gezeigt werden, was eigentlich immer galt: Kleidung existiert nur am Körper und genau diese Verbindung macht sie zur Kunstform.

Die Ausstellung betrachtet verschiedene Perspektiven von der Vorgeschichte bis heute und kombiniert Mode mit historischen Kunstwerken. Ein kunsthistorisches „Mix & Match“, das zeigt, wie stark Mode, Körper und Identität miteinander verwoben sind und dass die Faszination dafür alles andere als modern ist.

Drei Körperwelten und eine Botschaft

Das kuratorische Konzept gliedert sich in drei Bereiche:

Sichtbare Körper: Jene, die wir in der Kunstgeschichte oft deutlich dargestellt finden.

Übersehene Körper: Schwangere oder ältere Körper, die selten im Rampenlicht stehen.

Universelle Körper: Reduziert auf Anatomie, die wir alle teilen.

Andrew Bolton, der kreative Kopf hinter der Ausstellung, betont, dass es an der Zeit sei, den Körper wieder ins Zentrum der Mode-Diskussion zu rücken. Nicht als Accessoire, sondern als Hauptdarsteller.

Ein Ausstellungserlebnis, das unter die Haut geht

Die Ausstellung öffnet am 10. Mai 2026 im brandneuen 12.000-Quadratmeter-großen Condé-Nast-Flügel des Met. Das Museum setzt dabei auf beeindruckende Inszenierungen: Mannequins mit spiegelnden Köpfen sollen dafür sorgen, dass Besucher:innen sich selbst in den präsentierten Silhouetten wiederfinden. Ein Effekt, der nicht nur für Gänsehaut sorgen soll, sondern auch normative Schönheitsbilder hinterfragt und Vielfalt sichtbar macht.

Skulpturen, Gemälde und Artefakte aus 5.000 Jahren Kunstgeschichte bilden den Rahmen. Ein gigantisches Panorama darüber, wie Menschen sich kleideten und warum.

Was bedeutet das für den Dresscode die Met Gala?

Für das Costume Institute und die Modewelt ist dieses neue Kapitel ein gewaltiger Schritt. Denn ein Museum wie das Met setzt damit ein starkes Zeichen: Mode hat ihren festen Platz in der Kunstgeschichte.

© Getty Images

Und natürlich ist die Fashion-Community schon jetzt elektrisiert. Welche Visionen, Silhouetten und Experimente die Stars am 4. Mai 2026 auf dem roten Teppich zeigen werden, ist jetzt schon der Stoff für Spekulationen. Eines ist klar: Dieses Motto lädt zu spektakulären Interpretationen ein. 2026 dürfte die Met Gala nicht nur ein modisches Highlight werden, sondern ein echtes Kunstereignis.