Met Gala 2025: Das müssen Sie über das Mode-Event des Jahres wissen

Die wichtigste Modenacht des Jahres steht vor der Tür! Wer kommt, was trägt man – und worum geht’s überhaupt bei der Met Gala 2025? Wir verraten, was Sie über das glamouröseste Fashion-Event wissen müssen – inklusive Thema, Co-Hosts und den wichtigsten Klatsch & Tratsch.

Wenn’s in New York wieder heißt: „Bitte einmal Haute Couture und Star-Glamour auf die Stufen des Met!“, dann wissen wir – es ist wieder Zeit für die Met Gala. Oder wie manche sagen: Die Oscars der Modewelt. Jedes Jahr pilgern Models, Designer:innen, Schauspielgrößen und Influencer:innen mit ernsthaftem Fashion-Faible ins Metropolitan Museum of Art – und zwar nicht um die Kunstwerke zu bewundern, sondern vor allem auch um die aufwendigsten Roben des Jahres auszuführen.

Was ist die Met Gala eigentlich?

Die Met Gala ist keine gewöhnliche Party, sondern das modische Großereignis schlechthin. Seit 1995 unter der Schirmherrschaft von Anna Wintour (die Grande Dame der Mode schlechthin), sammelt man dort nicht nur Blicke, sondern auch ordentlich Geld – für das Costume Institute des Museums. 15 Millionen Dollar an einem Abend? Da kann selbst ein Formel-1-Fahrer kurz mal ins Schleudern kommen.

Apropos Formel-1: Lewis Hamilton ist heuer einer der Co-Vorsitzenden, gemeinsam mit Pharrell Williams, Colman Domingo, A$AP Rocky und – wie könnte es anders sein – Anna Wintour selbst. Als Ehren-Co-Vorsitzender ist auch Basketball-Star LeBron James mit am Start. Sport trifft Style, und wir sagen: Match made in Fashion-Heaven.

© Getty Images

Das Thema 2025: "Superfine: Tailoring Black Style"

So stylish die Gala ist, sie hat auch immer Tiefgang – und ein durchdachtes Thema. 2025 dreht sich alles um den schwarzen Dandy, also um Stil, Identität und kulturellen Ausdruck innerhalb der afro-diasporischen Community. Die Frühjahrsausstellung, die am 10. Mai eröffnet, beleuchtet, wie Kleidung zur Haltung wird – und wie viel Kraft in einem gut sitzenden Anzug stecken kann.

Gastkuratorin ist diesmal die brillante Monica Miller, Professorin für Africana Studies am Barnard College. Gemeinsam mit Kurator Andrew Bolton beleuchtet sie Modegeschichten vom 18. Jahrhundert bis zu heutigen Ikonen auf Laufstegen und Leinwänden. So wird es nicht nur glamourös, sondern auch gesellschaftlich relevant – wie es sich eben für die Modeelite gehört.

Wann findet die Met Gala 2025 statt?

Die Met Gala steigt – wie immer streng geheim und hochkarätig – am ersten Montag im Mai. Dieses Jahr fällt das Event auf die Nacht vom 5. auf den 6. Mai 2025. Die Ausstellung läuft dann vom 10. Mai bis zum 26. Oktober. Die Gästeliste? Natürlich streng geheim. Nur so viel: Wer in der Mode mitmischt, will dabei sein. Und meistens sind auch welche dabei, die man nicht mal in seinen wildesten Pinterest-Boards erwartet hätte.

© Getty Images

Und was passiert bei der Met Gala wirklich?

Tja, das bleibt (halb) im Dunkeln. Handys sind eigentlich verboten – aber ganz ehrlich, 2017 war das berühmte Klo-Selfie-Drama mit Promi-Cluster fast interessanter als manch roter Teppich. Trotzdem gilt: Das Programm bleibt streng unter Verschluss. Meist gibt es eine geheime Performance, ein fancy Dinner und jede Menge Fashion-Momente die für Gesprächsstoff sorgen.

Klar ist: Die Gäste lassen sich nicht lumpen, wenn es ums Outfit geht. Alles ist durchgestylt, thematisch abgestimmt – von der Hutnadel bis zur Sohle.