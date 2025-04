× Krasses Umstyling! SO sieht Zendaya nicht mehr aus

Zendaya überrascht mit einem radikalen Umstyling: Für die neue Kampagne der Sportmarke On zeigt sich die Schauspielerin mit einem brandneuen Haarschnitt und ist kaum wiederzuerkennen.

Zendaya und On sind längst ein Dream-Team. Mit der neuen Kampagne "Zone Dreamers" setzen die Schauspielerin und die Schweizer Sportmarke ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. In dem futuristisch inszenierten Kampagnenfilm, der wie ein fiktiver Filmtrailer wirkt, verschwimmen die Grenzen zwischen Mode, Bewegung und Fantasie. Regisseurin Nadia Lee Cohen bringt die visionäre Welt zum Leben, während Star-Stylist Law Roach, bekannt für Zendayas legendäre Red-Carpet-Looks, für die futuristischen Outfits verantwortlich zeichnet. Doch nicht nur die außergewöhnlichen Styles sorgen für Aufsehen – vor allem Zendayas neuer Look ist ein Statement.

© On ×

Zendaya überrascht mit markantem Pixie-Cut

Mit ihrem neuesten Look beweist Zendaya einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit: Der frische Elf-Pixie-Cut setzt einen starken Kontrast zu ihren bisherigen Frisuren und verleiht ihr ein beinahe neues Erscheinungsbild. Der futuristisch angehauchte Kurzhaarschnitt kombiniert klassische Pixie-Elemente mit einer verspielten, märchenhaften Note. Fransige, locker fallende Strähnen umrahmen ihr Gesicht auf sanfte Weise und bringen eine unbeschwerte Leichtigkeit in den Look – perfekt abgestimmt auf das Thema der "Zone Dreamers"-Kampagne.

© On ×

Stilvoll und mutig zugleich

Der Schnitt wirkt gleichermaßen edgy wie elegant. Hairstylist Jake Gallagher hat mit diesem Look nicht nur die Idee einer intergalaktischen Heldin auf den Punkt gebracht, sondern auch einen Frisurentrend kreiert, der frischen Wind in die Mode- und Beautywelt bringt. Die klare Struktur und verspielte Dynamik der Frisur spiegeln Zendayas Fähigkeit wider, sich immer wieder neu zu erfinden und mit Erwartungshaltungen zu brechen.

© On ×

Ob es sich bei der Frisur um eine echte Veränderung oder eine kunstvoll eingesetzte Perücke handelt, bleibt offen – die Chancen stehen gut, dass es ein temporärer Look ist. Doch unabhängig davon, ob Zendaya tatsächlich zur Schere gegriffen hat oder nicht: Der Pixie-Cut steht Zendaya hervorragend und beweist einmal mehr, dass es kaum etwas gibt, das ihr nicht steht. Vielleicht sehen wir sie ja bald auch abseits des Shootings mit kurzen Haaren – der Trendlook hätte das Potenzial zum echten Signature-Style.